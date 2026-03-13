김시우, PGA 투어 플레이어스 챔피언십 1R 공동 52위

▲ 김시우

김시우가 미국프로골프, PGA 투어 플레이어스 챔피언십 1라운드에서 공동 52위에 올랐습니다.김시우는 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스 더플레이어스 스타디움코스에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 버디 1개와 보기 2개로 1오버파 73타를 쳤습니다.순위는 출전 선수 123명 가운데 조던 스피스 등과 함께 공동 52위입니다.4명이 1라운드를 끝내지 못해 이들의 경기가 끝나면 김시우의 1라운드 순위는 바뀔 가능성이 있습니다.이날 경기가 비 때문에 잠시 중단되는 바람에 다음 날 1라운드 잔여 경기부터 진행합니다.2017년 이 대회에서 우승한 김시우는 9년 만에 패권 탈환에 도전합니다.3언더파 69타인 공동 10위 선수들과는 4타 차이로 남은 2∼4라운드 추격 가능성은 충분합니다.매버릭 맥닐리와 리 호지스, 사히스 시갈라, 오스틴 스머더먼, 제프 슈트라카 등 5명이 5언더파로 공동 선두 그룹을 형성했습니다.저스틴 토머스 등 4명이 4언더파 68타로 공동 6위입니다.지난해 이 대회에서 우승한 로리 매킬로이는 2오버파 공동 69위에 머물렀습니다.세계 랭킹 1위 스코티 셰플러는 이븐파 72타로 공동 40위입니다.임성재와 김성현은 3오버파 공동 82위로 1라운드를 마쳤습니다.(사진=게티이미지)