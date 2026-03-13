유치원 운영비로 원장 자택 에어컨 설치·재산세 납부

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

지난해 광주지역 일부 사립유치원들이 운영비로 원장 개인물품을 구입하거나 재산세를 납부하는 등 부적절하게 사용하거나 운행하지 않은 통학 차량 주유비로 사용하다 시교육청 감사에서 적발됐습니다.오늘(13일) 지역 교육사회단체인 '학벌 없는 사회를 위한 시민모임'이 광주시교육청의 사립유치원 18곳에 대한 지난해 감사보고서를 분석한 결과에 따르면 총 45건의 지적사항이 나왔습니다.분야별 적발 내용으로 유치원 운영위원회 선출 부적정, 예산의 목적 외 사용, 업무추진비 등 세출 예산 집행 부적정, 영리 업무 및 겸직금지 위반, 유치원 시설 무단 변경 등입니다.A 유치원은 운영비로 구입한 벽걸이 에어컨을 원장 개인 자택에 설치했으며, 해당 가전제품의 서비스 구독료 역시 운영비에서 납부하는 등 예산을 사적으로 사용했습니다.B 유치원은 원아 감소로 운행하지 않은 통학 차량의 주유비 130만 원을 집행하였으며, C 유치원은 학원 용도 건축물 재산세 370만 원과 설립자 개인 소유 토지 재산세 525만 원을 유치원 회계에서 부적정하게 납부했습니다.D 유치원은 연임 규정을 위반(특정 교원 6년 선출)하거나 교원 위원을 행정직원으로 선출하는 등 의사결정기구인 운영위원회의 선출 관리를 부적정하게 처리했습니다.광주 동·서부교육지원청은 지난해 이러한 감사 결과에 따라 신분상 조치(주의 28건·경고 13건)와 기관 경고(1건) 등 행정처분을 내리고 부적정하게 집행된 예산 625만 원에 대해 회계 보전 등의 재정상 조처를 했습니다.시민모임 관계자는 "사립유치원이 관행처럼 불법을 반복한다면, 유아 교육기관의 공공성 강화를 위해서라도 광주시교육청의 감사는 더욱 강화돼야 한다"고 말했습니다.