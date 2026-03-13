이정후에 안타 맞은 산체스 "한국 타자 상대한 적 없어"

▲ 도미니카공화국 크리스토페르 산체스

한국과 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강에 선발 등판하는 도미니카공화국 좌완 선발 투수 크리스토페르 산체스(필라델피아 필리스)는 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 저마이 존스(디트로이트 타이거스)에게 안타 맞은 걸 기억하지 못했습니다.산체스는 오늘(13일) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 한국전 대비 공식 훈련을 마치고 기자회견에서 "난 한국 타자들을 상대해 본 적이 없고, 그들은 나를 잘 모를 것"이라고 말했습니다.그러면서 "마운드에서 평정심을 유지하며 공을 던질 것"이라고 했습니다.아울러 "우리 타선은 매우 강력해서 마음이 편하다"며 "내 직구는 매우 좋다. 스트라이크 존을 적극적으로 공략하겠다"고 자신감을 드러냈습니다.산체스는 기억하지 못하지만, 대표팀 주축 이정후, 존스는 산체스를 상대한 경험이 있습니다.두 선수 모두 산체스를 효과적으로 공략했습니다.이정후는 2025 미국 메이저리그(MLB)에서 산체스를 상대로 3타수 1안타, 존스는 3타수 2안타를 기록했습니다.산체스는 지난 시즌 13승 5패, 평균자책점 2.50, 탈삼진 212개를 기록하는 등 압도적인 기량을 선보였지만 이정후와 존스는 충분히 공략이 가능하다고 판단하고 있습니다.한국 대표팀은 산체스 분석도 마쳤습니다.류지현 대표팀 감독은 이날 기자회견에서 "산체스는 빠른 싱킹 패스트볼, 투심 패스트볼 등 움직임이 많은 패스트볼을 구사하고 우타자 기준 바깥쪽에서 떨어지는 체인지업이 좋은데, 좋은 선구안으로 출루에 집중하겠다"고 밝혔습니다.한국과 도미니카공화국의 8강전은 내일 오전 7시 30분 론디포파크에서 펼쳐집니다.(사진=게티이미지)