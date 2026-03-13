임기근 "조속히 추경안 마련…추가 국채 없이 초과세수 활용"

▲ 임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관

임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관이 오늘(13일) "이번 추가경정예산(추경)은 추가 국채 발행 없이 예상되는 초과 세수를 활용해 편성함으로써 국채·외환시장 등의 영향은 최소화할 예정"이라고 말했습니다.임 대행은 오늘 오전 정부서울청사에서 중동 상황 점검 관계부처 차관회의를 열고 "기획처와 각 부처는 국민 부담을 하루라도 빨리 덜기 위해 주말과 휴일을 반납하고 추경안을 조속히 마련하라"며 이같이 밝혔습니다.추경 편성을 최대한 신속하게 추진해 달라는 이재명 대통령 당부에 따른 후속 조치라고 기획처는 설명했습니다.추경 대상 사업으로는 ▲ 고유가 상황 대응을 위한 물류·유류비 부담 경감 ▲ 서민·소상공인·농어민 등 민생 안정 ▲ 외부 충격에 따라 직접적으로 타격을 받는 수출기업 지원 등을 언급했습니다.정부는 추경 준비에 즉시 착수합니다.기획처는 신속히 추경안을 마련해 최대한 이른 시일 내 국회에 제출할 예정이라고 밝혔습니다.전날 추가적인 재정 투입을 촉구한 국책 연구기관 등과도 긴밀하게 소통하며 효과적인 지원 정책을 검토할 계획이라고 덧붙였습니다.(사진=기획예산처 제공, 연합뉴스)