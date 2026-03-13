용인 두창저수지 인근서 60대 여성 치고 달아난 뺑소니범 검거

▲ 경기 용인동부경찰서

경기 용인동부경찰서는 길을 걷던 여성을 차로 치고도 구호 조치 없이 달아난 혐의(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 도주치상)로 50대 A 씨를 형사 입건했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 9일 오후 7시 45분 용인시 처인구 원삼면 두창저수지 인근 편도 1차로 도로에서 길가를 걷고 있던 60대 여성 B 씨를 뒤에서 들이받은 뒤 그대로 도주한 혐의를 받고 있습니다.충격으로 B 씨는 1.5ｍ 아래 농수로로 추락해 머리 등을 다쳤습니다.사고 현장을 지나던 다른 차량 운전자가 농수로에서 올라온 B 씨가 피를 흘리는 모습을 보고 경찰에 신고했습니다.B 씨는 아주대병원 권역 중증외상센터로 옮겨져 치료받았으며 생명에는 지장이 없는 상태입니다.경찰은 CCTV 분석 등을 통해 사로 발생 하루 만에 A 씨 차량을 특정하고, 지난 12일 소환 조사했습니다.경찰 관계자는 "피의자의 음주 운전이 의심되는 사고였으나, 해당 차량을 특정했을 때는 이미 사고로부터 20여 시간이 지난 뒤였다"며 "우선 특가법으로 입건하고 자세한 경위를 조사할 방침"이라고 했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)