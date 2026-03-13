[정치쇼] 신장식 "조국 혼자 출마하라는 법 있나? 김어준 의혹보도, 라이브 중 툭 튀어나왔을 것"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 이어서 조국혁신당의 신장식 최고위원과 지방선거 준비상황을 비롯한 정치권 현안들 짚어보겠습니다. 안녕하세요.▶신장식 : 안녕하세요. 신장식입니다.▷김태현 : 안양에 사무실이 있었던.▶신장식 : 있었던.▷김태현 : 있었던입니까, 지금 있습니까?▶신장식 : 있었던이지요. 지금은 변호사 업무를 할 수가 없으니까. 국회의원이 된 다음에는 변호사 업무를 할 수 없기 때문에요.▷김태현 : 신장식 의원님이 안양에 사무실이 있었다는 건 제가 이번에 알았습니다.▶신장식 : 아, 그러셨어요?▷김태현 : 그 얘기는 제가 잠시 후에 드리도록 하겠습니다.▶신장식 : 그래요.▷김태현 : 일단 이거부터 좀 보지요. 의원님, 공소취소 거래설. 이거 김어준 씨 유튜브에서 전 MBC 기자 장인수 씨가 얘기해서 여권이 난리가 났는데요. 일단 이 사안 자체는 어떻게 보세요? 그러니까 예를 들어서 김어준 씨랑 상관없이 공소취소 거래설 이 사안이요.▶신장식 : 저는 이 사안만 딱 놓고 보면요.▷김태현 : 공소취소를 해 주면 니들 보완수사권 줄게 이거잖아요.▶신장식 : 대통령제 국가에서, 그리고 대통령의 지지율이 지금 이렇게 높은 가운데 그럴 필요가 없어요. 그걸 왜 합니까?▷김태현 : 그냥 장관이 수사 지휘하면 된다?▶신장식 : 뭐 그럴 수도 있는 거고요. 그다음에 저는 이 문제가, 왜 이런 얘기가 자꾸 나오냐 하면 정공법을 선택하지 않았기 때문이라고 생각을 하거든요.▷김태현 : 그게 뭔데요?▶신장식 : 정공법이 뭐냐 하면 저희들이 작년 6월 18일에 법안을 냈어요. 윤석열 검찰총장 대통령 시기에 검찰권 오남용 진상규명 및 피해회복을 위한 특별법이라는 법안을 냈어요. 그때 그 법안에 따르면, 말하자면 사실관계 조사를 정확하게 해야 되잖아요. 국정조사도 필요하면 하겠지만, 검찰권 오남용 관련해서 조작기소 철회, 국정조사 민주당이 얘기하시잖아요. 그런데 수사권 없는 국정조사만으로 그 사실관계를 다 밝힐 수 있습니까? 저는 부족하다고 생각하거든요.▷김태현 : 네.▶신장식 : 그래서 정공법으로 하려면 문재인 정부 시기에는 훈령으로 검찰 내부에 검찰권 오남용 진상조사, 과거사 조사위원회가 있었어요. 그때 김학의 사건이 벌어졌던 일이 벌어졌던 것이고요. 김학의 이렇게 나가려고 했다가 잡히고 막 이랬잖아요. 그렇다면 정식으로 특별법을 통해서 정식으로 사실관계를 조사하고, 실제로 조작기소가 있다면 그에 따른 피해회복도 하고요. 그게 아니다 싶으면 아닌 대로 또 검찰의 수사가 여기까지는 됐고, 여기는 안 됐다 이거를 차근차근 제도로 밝혀야 되는데요. 지금은 정치논리가 왔다 갔다 하다 보니까 이런 썰과 음모론들이 왔다 갔다 하는 거 아니냐 저는 이런 생각이 들어요.▷김태현 : 그러니까 이건 썰이다? 실체가 전혀 없어요?▶신장식 : 솔직히 저는 그럴 이유가 없다고 봐요.▷김태현 : 그러니까 그럴 이유가 없다는 얘기는 대통령이 지금 워낙 지지율이 높고, 힘이 세니까 굳이 할 거면 장관 시켜서 그냥 수사지휘해버리면 되지 이렇게까지 할 필요는 없다는 말씀이신 거잖아요.▶신장식 : 그러니까요. 왜 이렇게 합니까? 그리고 뭐 문자를 보냈다, 누가 얘기했다 어쩌고저쩌고 이런저런 말들이 있는데요. 저는 모르겠습니다. 기자들은 그런 설도 취재를 해서 보도를 할 수 있을지 모르겠지만, 실체가 있는가. 지금 그럴 필요가 없어요. 대통령이 왜 그런 위험을 감수합니까.▷김태현 : 그런데 장인수라는 사람이 지금은 아니고 전 MBC 기자였는데. 물론 예전에 한동훈 전 대표하고 유시민 전 장관도 엮여 있는 채널A 검언유착 의혹 보도.▶신장식 : 네.▷김태현 : 그런데 결국 그 보도는 잘못된 보도인 걸로 밝혀지기는 했는데요. 전적은 있지만, 그래도 기자였던 사람인데 이 중대한 문제를 아무 근거도 없이 그냥 뇌피셜을 썼을까 싶기도 하고요.▶신장식 : 누군가 대통령을 걱정하거나 뭐 이렇게 해서 이런저런 말을 했을 수는 있겠다. 뭐 그런 가능성까지 전혀 없이 단 한마디도 안 했다, 누군가나 검사에게. 뭐 그렇게 볼 수는 없겠지만요. 실제로 저는 그것이 진지하게 무슨 국정, 거의 뭐 이건 국정과제급으로 얘기를 했다는 것처럼 보도가 되는데요. 상식적으로 대통령제 국가에서 그럴 이유가 없어요.▷김태현 : 그런데 장인수 전 기자가 하도 이렇게 막 확신에 차서 얘기하니까요.▶신장식 : 또 본인은 확신이 있겠지만요. 그러니까 이거는 권력에 대해서, 대한민국은 대통령제 국가잖아요. 권력에 대해서, 뭐 예를 들면 그런 겁니다. 이전에 조국혁신당과 민주당 간의 합당논의가 정청래 대표의 다소 급작스러운 제안으로 시작이 됐잖아요. 대통령과 당대표 간에 이와 관련해서 일정한 논의와 공감 없이 여당 당대표가 그런 일을 추진할 수 있어요? 그거 못 하는 겁니다. 대한민국은 대통령제예요. 그리고 지금은 대통령이 취임한 지 1년도 안 됐고, 지금 지지율도 굉장히 높게 나오는 상황에서 대통령이 그런 무리수를 던질 이유도 없고요.▷김태현 : 그러면 장인수 기자가 소위 말하는 작업당했다? 뭐 그런 표현도 많이 쓰잖아요.▶신장식 : 저는 그것도 조금 오버라고 보고요.▷김태현 : 그것도 아니에요?▶신장식 : 뭘 작업을 당해요. 그냥 본인이 뭐 그 정도까지 대한민국이 음모로 점철된 나라라고 생각하지는 않고요.▷김태현 : 취재 미숙?▶신장식 : 취재를 하는데 본인이 이제 꽂히는 지점들이 있겠지요.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 네.▷김태현 : 그러면 장인수 전 기자는 그렇다 치고요. 문제는 김어준 씨가 이걸 판을 깔아준 셈이 돼서요. 어쨌든 본인 유튜브에 나와서, 물론 본인은 뭐 그럴 리가 있어요? 아니겠지요. 뭐 이렇게 하기는 했지만요. 그래도 본인이 관장하는 그 유튜브에 나와서 이 얘기를 하게 해 줬다는 게요. 물론 김어준 씨는 어저께 장인수 씨가 그런 얘기하는 거를 본인은 다 몰랐다고 했어요. 왜 하필 김어준 씨가 해서 했을까.▶신장식 : 김어준 씨가 진행하는 유튜브나 이전에 공중파에도 많이 나가 봐서 아는데요. 김어준의 장점은 즉흥성이에요. 무슨 얘기할지를 몰라요. 이거 도대체 왜 이거를 많이 쓰느냐.▷김태현 : 김어준 씨가 즉흥적인 건 알겠는데요.▶신장식 : 그러니까 의도적으로 장인수, 너 그 얘기해. 이렇게 했을 거라고 생각하지는 않아요.▷김태현 : 그러면 장인수 전 기자가 오늘 이 얘기할 거라고 하는 것도 김어준 씨와 이미 묵인한 것도 아니다? 전혀 몰랐고, 생방 라이브에서 처음 나온 얘기이다?▶신장식 : 라이브에서 그냥 툭 튀어나왔던, 저는 앞뒤 정황을 봤을 때 라이브에서 툭 튀어나온 게 아닌가라는 생각이 들기는 해요.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 네.▷김태현 : 방송 오래하셨잖아요.▶신장식 : 네. 잘 아네.▷김태현 : 진행도 하시고 패널도 하시고요.▶신장식 : 그러니까 김어준의 특성이 있어요. 어디로 튈지 몰라.▷김태현 : 아니, 그거는 김어준 씨가 어디로 튈지 모르는 거고요. 본인이 관장하는 구독자가 200만이 넘는 그 중요한 방송에서 패널이 무슨 얘기할 게 어느 정도 사전에 준비가 안 된다고요?▶신장식 : 잘 몰라요.▷김태현 : 에이...▶신장식 : 어디로 튈지 몰라. 우리랑 달라.▷김태현 : 그래요? 에이, 신장식 의원님 라디오 진행도 하시고, 패널도 하시고. 저랑 우리 서로 잘 알잖아요, 시스템을.▶신장식 : 우리도 얘기할 때 이전에 정치인싸 할 때도 얘기가 사실 어디로 튈지 몰라서 당시 진행자가 얼마나 고생을 했어. 뻔히 다 알면서 왜 그러세요.▷김태현 : 그거랑 같나. 이 중요한 사안을.▶신장식 : 여하튼 지금 이게요.▷김태현 : 눈을 피하지 말고 말씀하세요.▶신장식 : 내가 눈 피한 적이 언제 있다고. 이게 보면 저는 이런 부분이 있는 것 같아요. 아까도 말씀드렸다시피 정공법을 하지 않다 보니까 음모론이 좀 난무하고, 그다음에 소위 이런 게 있는 거지요. 반명이 있어야, 누군가 저 사람이 반명이어야 덕을 보는 사람이 있어. 그래서 이런저런 이야기들을 좀 과장하고, 지난번에 소위 합당 국면.▷김태현 : 비슷한 얘기예요.▶신장식 : 합당 국면에서 소위 정청래 대표나 또는 왜 우리한테까지 그렇게 악다구니를 쓰셨는지는 잘 모르겠지만요. 우리는 가만히 있다가 제안을 받았는데, 우리는 썸타자고 얘기했는데 와서 갑자기 프러포즈 받은 거란 말이에요.▷김태현 : 그러고 결혼 깨졌어.▶신장식 : 그렇지. 나중에 다시 얘기하자라고 하는데요. 그런데 그때도 우리보고 반명이라고 하고, 정청래 대표보고 반명이라고 하고, 유시민, 김어준 등에게 반명이라고 한단 말이에요. 그런데 유시민, 김어준 이런 사람이 어떻게 반명입니까? 그리고 조국 대표 한번 보세요. 조국 대표나 우리 당은 문재인 전 대통령에 대해서도, 이재명 대통령에 대해서도 단 한번도 정치적으로 비난하거나 이런 적이 없어요. 최소한의 예의를 다 지키고 있어요. 그런데 우리가 반명이어야 덕을 보는 사람들이 있었지.▷김태현 : 그게 누구예요, 누구?▶신장식 : 있었지요.▷김태현 : 누구?▶신장식 : 아니, 여러분이 있으셨잖아요.▷김태현 : 누구요? 의원님이랑 혹시 논쟁을 주고받았던 최고위원?▶신장식 : 그분들도 계시고요.▷김태현 : 이언주 의원 말씀하시는 거지요?▶신장식 : 우리보고, 토지공개념보고 빨갱이라고 하는데 거기에 대해서 무슨 토지공개념이 빨갱이냐 이 얘기 안 할 수 없는 거지요.▷김태현 : 그러면 민주당 내에서 이언주 의원을 비롯한 몇몇 사람들이 본인들의 권력을 강화하기 위해서 상대를 반명으로 만들어야 내가 정치적 이득을 본다 이렇게 생각한다는 거예요?▶신장식 : 그런 분들도 계시더라. 그렇지 않고는 설명이 안 되는 거지요.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 그렇지 않고는 설명이 안 됩니다. 그 속내까지는 제가 어떻게 알겠어요. 그런데 보니까 그렇더라.▷김태현 : 그게 인위적인 거든 자연적인 거든 간에 조국혁신당의 합당 무산도 그렇고, 이번에 공소취소 거래설도 그렇고요. 친명과 친문, 친노 간에 여권 내부의 거대한 권력투쟁이 있다, 없다?▶신장식 : 그런데 친명, 친노, 친문을 이렇게 따로 나누는 거 있잖아요. 그것도 소위 오래된 민주당 지지자들, 우리는 노무현 전 대통령의 죽음부터 그다음에 이명박, 박근혜, 문재인, 윤석열을 다 겪어온 사람들이에요.▷김태현 : 그렇지요.▶신장식 : 그래서 친노였던 사람이 친문 됐고요. 친문이 친명 됐어요, 실제로. 그 중심을 코어를 이렇게 든든하게 받치고 있는 40대, 50대 지지자들이나 이런 분들은요.▷김태현 : 물론 대선투표에서는 그렇게 할 수 있기는 한데요.▶신장식 : 아니, 뭐 그렇지요.▷김태현 : 내부로 들어가면 또 좀 다른 얘기잖아요. 지지자들끼리 지금 보니까 딴지일보하고 재명이네마을하고 맨날 서로 그런다던데요.▶신장식 : 그래서 저도 이런저런 밑에 댓글이 붙잖아요. 제가 확신할 수 있는 건 이거예요. 내 얘기를 안 듣는구나 밑에 댓글이 실제 본문 페이스북이 됐든 유튜브가 됐든 어느 기사가 됐든 본문을 읽지 않아요. 본문을 읽지 않고 너는 뭐, 너는 뭐 하고 편을 나눈단 말이에요. 그런데 그게 이거는 조금 뭐 작정한 사람들이 있구나라는 생각이 들어요. 그런데 그거 그렇게 오래 못 갑니다. 겪어봤어요.▷김태현 : 알겠습니다. 어쨌든 일단 본질로 돌아가서요. 결국은 검찰개혁과 공소취소 이게 두 개 거래설이 나온 건데요. 그러면 이런 게 터졌잖아요. 그러면 야당에서는 지금 당연히 특검하자고 합니다. 여당에서는 그런데 공소취소 위해서 국정조사 모임도 있고 한데 그러면 본질적으로 대통령 사건에 대한 공소취소, 그다음에 검찰개혁 이거 잘 굴러갈 수 있겠어요?▶신장식 : 저는 사실은 쿨링타임이 올 수밖에 없다라는 생각이 들어요.▷김태현 : 뭐에 관해서요? 두 개 다?▶신장식 : 2개 다 관련해서요. 검찰개혁은 법사위 일정들을 쭉 보니까 19일에 쉽지 않을 수도 있겠다. 그러면 3월 말까지 가겠지요. 그런데 지금 3월 26일에는 본회의가 없고, 31일 아마 본회의가 있을 것으로 예상이 되는데 19일, 31일 3월에 두 번이 남았어요. 그런데 4월이 되면 실제로 국회가 제대로 돌아가지를 않습니다. 지방선거 때문에. 본격적인 지방선거 국면이라서요. 그러면 중수청과 공소청은 그런데 올해 하반기에 출발을 해야 되기 때문에 이와 관련돼서는 정리를 하고 넘어가야 돼요. 무조건 정리를 하고. 3월에 정리를 안 하면 출범이 어려워져요. 준비해야 되잖아요.▷김태현 : 그렇지요.▶신장식 : 그러니까 KICS(차세대 형사사법정보시스템) 까는 데만 해도, 그 검찰정보시스템 까는 데만 해도 1년에서 1년 반이 걸려요. 실제로 제대로 돌아가려면요.▷김태현 : 그래요?▶신장식 : 공수처에 깔 때 시간이 6개월에서 1년 가까이 걸렸다고 하더라고요. 제대로 돌아가게 하려면요. 이게 보안문제도 있고 하니까.▷김태현 : 그게 중요하니까.▶신장식 : 그런 물리적인 것만 생각을 하더라도 3월 31일까지가 지금 굉장히 피크타임이 될 거고, 당연히 어려운 국면들이 있겠지요.▷김태현 : 그렇지만 쿨링타임은 좀 필요하다?▶신장식 : 그 이후에 사실은 저는 보완수사권의 근거규정이 될 수 있는 형사소송법 196조가 차제에 논의되어야 한다라고 주장을 합니다. 그리고 저도 그래야 된다고 생각을 해요. 그런데 이 부분을 정부가 하반기로 넘겼잖아요. 그러면 그 와중에 쿨링타임에 올 수밖에 없다라고 생각을 하고요. 저는 그래서 소위 이재명 정부의 성공과 제5기 민주정부의 수립을 바라시는 분들이 너무 하나하나의 문제에 죽고 사는 문제처럼 서로 대립하지 않으셨으면 좋겠어요. 제가 보기에는 그런 문제 아니에요.▷김태현 : 그렇게 부딪힐 문제는 아니라는 거잖아요.▶신장식 : 네. 토론할 수 있지요. 토론할 수 있지만요.▷김태현 : 대통령 공소취소 문제는 어때요? 지금 민주당도 국정조사 한다잖아요.▶신장식 : 저는 국정조사 할 수 있지요, 할 수 있는데요. 아까도 말씀드렸다시피 국정조사만으로 이게 대통령만을, 대통령의 공소취소만을 위해서 하는 게 제한적입니다. 오히려 지금 수없이 무죄 나오는 건 서해공무원 사건, 소위 동해어선 사건, 북한어선 사건 등등등 해서 수없이 무죄들이 막 나오잖아요. 그러면 그 당시에 검찰권 오남용이 있었는지 없었는지를 국정조사라는 조사권뿐만 아니라 한 발짝 더 나아가서 수사감찰권을 사용해서 특별법을 통해서 따져봐야 된다. 국민들의 피해는 더 없었는지. 이재명 대통령뿐만 아니라 문재인 전 대통령, 조국 대표 피해자들 많습니다. 차규근 뭐 이런 사람들도 김학의 사건의 다 피해자예요.▷김태현 : 알겠습니다. 당내 문제 좀 질문을 드려보지요. 썸타다가 갑자기 프러포즈를 받았는데 약혼과 결혼이 깨진 민주당과의 합당 문제. 선거연대 될 것 같아요, 기대 접었어요?▶신장식 : 선거연대는 될 수밖에 없어요.▷김태현 : 될 수밖에 없다?▶신장식 : 네, 될 수밖에 없어요.▷김태현 : 그러면 어떤 형태요? 호남 뭐 이런 데서 연합?▶신장식 : 호남에서는 우리가 이제 이미 얘기를 했으니까, 경쟁한다라는 걸. 국힘제로가 이미 이루어진 곳에서는 경쟁하고요.▷김태현 : 호남에서는 경쟁?▶신장식 : 부패제로를 향해서 경쟁하고요.▷김태현 : 어디서 연대해요?▶신장식 : 그 이외에는, 부울경이라든지 대구·경북이라든지 수도권에서 자치단체장선거 하는데 국힘이 어부지리를 얻을 것 같다. 같이 뛰어도 어부지리 국힘이 얻을 곳이 아니다.▷김태현 : 그건 부울경이네.▶신장식 : 아니면 뭐 수도권도 있어요. 수도권도 있고요. 부울경이나 대구·경북 같은 경우도 몇 군데는 있더라고요.▷김태현 : 민주당 전 지역 공천한다던데요?▶신장식 : 재보궐선거 관련해서는 정무적 판단이지요. 이전에 문재인 전 대통령이나 이재명 당대표 시절. 문재인 전 대통령, 이재명 당대표 시절에는 민주당이 그 원인제공을 해서 생긴 재보궐선거에 후보 공천 안 했습니다. 그리고 집권했고요.▷김태현 : 이번에 한다는 거잖아요.▶신장식 : 이낙연 전 대표는 후보공천 당헌까지 바꿔서 했고요, 부산하고 서울에서. 그러고서 집권에 실패했지요. 정청래 대표와 민주당이 정무적 판단의 영역이나 무엇이 국민들에게 여당으로서의 책임과 정치적 신뢰를 더 높일 수 있는 방안인지 이재명과 문재인의 길을 갈 건지, 이낙연의 길을 갈 건지 판단할 수밖에 없는 시점이 온다라고 봅니다. 국민들 그렇게 만만히 보시면 안 돼요.▷김태현 : 그러면 평택하고 군산 무공천해서, 안산까지.▶신장식 : 어제 안산까지 나왔지요.▷김태현 : 무공천 할 수밖에 없을 것이다?▶신장식 : 저는 그 부분을 심각하게 고려하고 있고, 지금 당장은 아니더라도 고려할 수밖에 없을 것이다.▷김태현 : 조국 대표가 그리로 간다?▶신장식 : 조 대표는 3말 4초경에. 뭐 조 대표 혼자만 출마 꼭 하라는 법 있습니까.▷김태현 : 의원님도 나가요?▶신장식 : 아니, 그건 모르는 일이지요.▷김태현 : 비례대표 떼고?▶신장식 : 그건 모르는 일이라니까요. 안양에 사무실이 있었던 사람으로서 모르는 일이고요. 우리는 총력을 다해야 된다고 봅니다.▷김태현 : 그러면 다음 총선에 안양에 사무실이 있었으니까 강득구 의원이랑 한판 붙어요? 조국 대표가 지금 그 얘기잖아요.▶신장식 : 그러니까 2028년에 나간다는 가정법을 사용을 한 거고요.▷김태현 : 궁금해서 미치겠어요.▶신장식 : 가정법을 사용한 거고요. 저도 살길을 찾아야 되겠지요.▷김태현 : 지역을?▶신장식 : 네. 지역을 잘, 경기도에는 새로 늘어나는 지역구도 있고요. 또 우리 조 대표님처럼 사무실 있었던 데를 찾아가라고 할 수도 있고요. 저 지금 사는 데는 고양시예요.▷김태현 : 그렇습니까? 알겠습니다. 그런데 조국 대표 있잖아요. 무공천을 바라시는 것 같긴 한데요. 얼마 전에 국민의힘의 한 전 대표의 페이스북을 보니까 조국 씨, 그런다고 무공천 안 해 줘요 이렇게 썼던데요. 그러면 무공천 안 해 주면 갈 데가 부산밖에 없거든요, 고향.▶신장식 : 우리 무공천 3자 대결에서 이기겠다라고 얘기했잖아요. 3자 대결에서.▷김태현 : 그러면 3자 대결에서 부산? 고향이니까.▶신장식 : 아니, 부산이든 평택이든 안산이든 어디든 3자 대결에서 이길 수 있는 경쟁력을 갖추는 것이 현재의 계획이지. 저쪽에서 무공천을 하느냐 안 하느냐 감 떨어지기를 기다리는 건 정치인의 계획일 수 없어요.▷김태현 : 의원님, 한 전 대표도 아직 결정 못한 것 같기는 한데요.▶신장식 : 한 전 대표는 출마할 수 있을까 모르겠네요.▷김태현 : 한 전 대표하고 대표 조국 대표하고 부산에서 한번 빅매치 이루어질 수 있을까요?▶신장식 : 그거를 왜 우리가 결정하는, 우리는 우리대로 결정하는 거고요.▷김태현 : 궁금해서요.▶신장식 : 한 전 대표는 한 전 대표대로 결정하시라고 그러세요. 한 전 대표 출전할 수 있어요? 내가 보기에는 그분의 지금까지의 정치적 선택을 보면 국민들로부터 직접 선택받는 거 그렇게 쉬운 일이 아닐 겁니다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 조국혁신당의 신장식 의원이었습니다. 감사합니다.▶신장식 : 감사합니다.