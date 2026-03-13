[자막뉴스] 앞에선 웃더니 "독도는 일본 땅"…찬물 '쫙' 끼얹은 다카이치 도발

다카이치 사나에 일본 총리가 또다시 독도가 일본 영토라는 인식을 국제사회에 확실히 알릴 것이라는 억지 주장을 폈습니다.



교도통신에 따르면 다카이치 총리는 어제(12일) 중의원 예산위원회에서 이렇게 말하며 '다케시마의 날' 각료 파견과 관련해선 "언젠가 실현하기 위해 환경을 만들고자 한다"고 말했습니다.



지난해 10월 취임한 다카이치 총리는 집권 여당인 자유민주당 총재 선거 당시에도 '다케시마의 날' 행사에 기존 차관급보다 높은 장관급 각료를 보내도 좋다는 입장을 밝혔습니다.



다만 지난달 22일 '다케시마의 날' 행사에는 관행에 따라 차관급인 정무관이 참석했습니다.



당시 행사에 참석했던 후루카와 나오키 내각부 정무관은 독도에 대해 "역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 명백히 일본 고유 영토"라며 억지를 부렸습니다.



일본 언론은 이번 정무관 파견이 한일 관계 개선 흐름을 고려한 조치로 분석하면서도, 일본 보수층의 반발을 의식한 다카이치 총리가 향후 장관급 파견 카드를 계속 꺼내 들 가능성이 있다고 전망했습니다.



이번 다카이치 총리의 발언은 최근 한일 셔틀 외교가 이어지는 상황에서 나왔습니다.



이재명 대통령은 지난해 11월 G20 정상회의에서 다카이치 총리와 약식 회담을 갖고 미래지향적 협력과 소통 강화를 추진하기로 합의했습니다.



그러나 다카이치 총리는 지난해 12월에 중의원 예산위원회에서 독도 영유권 주장을 펼친 데 이어 이번에도 같은 주장을 반복했습니다.



