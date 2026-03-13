'왕사남', 해외서도 통했다…북미 50개 도시 흥행 청신호

이미지 확대하기

영화 '왕과 사는 남자'가 국내 천만 흥행을 넘어 해외에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다.'왕과 사는 남자'는 국내에서 개봉 36일째 1,200만 관객을 돌파하고 개봉 5주차에도 박스오피스 1위를 유지하고 있다. 특히, '범죄도시4' 이후 2년 만에 천만 영화의 탄생을 알리며 올해 극장가를 대표하는 흥행작으로 자리매김했다.국내에 이어 해외 극장가 반응 역시 뜨거운 가운데, 특히 북미 지역에서의 흥행세가 주목받고 있다. '왕과 사는 남자'는 지난 2월 13일(이하 현지 시간)부터 미국 내 순차 개봉 이후 미국, 캐나다 전역 50개 이상 도시에서 상영되며 글로벌 관객들과 만나고 있다.북미 개봉 2주 차에 '범죄도시4'의 북미 박스오피스 기록을 앞지른 '왕과 사는 남자'는 지난 3월 9일 기준 179만 달러의 매출을 기록하며 '서울의 봄', '극한직업'의 북미 성적을 넘어서는 흥행을 기록 중이다. 북미 개봉 규모 역시 점차 확대되고 있다. 금주 125개 관, 누적 약 150개 관에서 개봉하며 북미에서 개봉한 한국 영화로서는 이례적인 상영 규모로 관객을 만나고 있다.북미 배급을 맡은 JBG Pictures USA 측은 "현재 흥행 기세에 힘입어 매주 상영 지역을 확대하고 있다. 북미 내 한인이 거주하는 주요 지역을 중심으로 더 많은 관객들이 영화를 관람할 수 있도록 극장 확보에 최선을 다하고 있다"고 전해 한국을 넘어 세계로 번져가는 '왕과 사는 남자'의 인기를 실감케 한다.역대 네 번째 사극 천만 영화에 등극하고, 한국뿐만 아니라 글로벌 극장가를 뜨겁게 달구고 있는 '왕과 사는 남자'는 극장에서 절찬 상영 중이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)