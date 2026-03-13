아내의 마지막 음성파일, 1시간 45분에 담긴 그날의 진실은?…'그알', 뇌출혈 사망 미스터리 추적

이미지 확대하기

SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')가 갑작스럽게 뇌출혈로 쓰러진 아내의 죽음에 대한 비밀을 추적한다.오는 14일 방송될 '그알'은 '아내의 마지막 음성파일-1시간 45분에 담긴 그날의 진실'이라는 부제로, 사건을 파헤친다.지난 1월 24일 새벽, 주말부부로 지내던 아내 김지현(가명) 씨가 병원으로 긴급히 이송됐다는 경찰의 연락을 받은 남편. 응급실로 달려가 마주한 아내는 의식이 없었고, 얼굴은 심각하게 부어 있었으며, 몸 곳곳에 멍 자국이 남아 있었다.남편이 함께 시간을 보낸 이틀 전까지만 해도 건강했던 지현 씨. 이틀 만에 심각한 뇌출혈 상태로 발견됐고, 병원으로 옮겨진 지 사흘 만에 결국 마흔 살의 나이로 세상을 떠났다. 대체 그녀에겐 무슨 일이 있었던 걸까.그날 새벽 3시 반경, 신고를 접수한 구급대원은 아파트 2층 지현 씨 집 앞으로 출동했다. 그녀 곁에는 119 신고자가 함께 있었는데, 아파트 5층에 거주하던 이웃 이 씨였다. 자신을 '아는 동생'이라고 소개한 그는, 지현 씨가 의식이 없는 것 같아 걱정돼 신고했다고 한다.그는 전날 저녁 자신의 5층 집에서 지현 씨와 술을 마셨고, 잠시 집밖으로 나간 지현 씨가 어지럽다며 뒤로 넘어져 바닥에 머리를 부딪쳤다고 설명했다. 이후 지현 씨가 자신의 2층 집으로 돌아갔는데, 집 안에 들어가 보니 뇌출혈이 의심돼 신고했다는 것이다.당시 지현 씨의 집 현관문 위에는 CCTV가 설치되어 있었다. 그런데 이날 새벽 1시 반경, 붓고 심각해 보이는 모습으로 지현 씨가 들어오는 장면은 찍혔지만, 이 씨는 찍히지 않았다. 그는 어떻게 CCTV에 찍히지 않고 지현 씨 집 안으로 들어가 신고까지 했다는 걸까.경찰은 이 씨가 지현 씨를 구타한 걸로 의심하고 긴급 체포했다. 그리고 그의 휴대폰을 분석한 결과, 사건 당일 이 씨가 직접 녹음한 음성이 존재하는 걸 확인했다. 1시간 45분가량의 음성 파일에 담긴 소름 끼치는 내용은 무엇일까.이웃사촌인 줄 알았던 두 사람 사이에 어떤 비밀이 숨겨져 있는지 파헤칠 '그알'은 오는 14일(토) 밤 11시 10분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)