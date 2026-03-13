류현진, 도미니카 공화국과 8강전 선발 등판…산체스와 맞대결

▲ WBC 8강전 경기를 앞둔 한국 야구대표팀의 류현진이 11일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 FIU 베이스볼 스타디움에서 훈련하고 있다.

류현진(한화 이글스)이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 도미니카공화국과 8강전에 선발 등판합니다.류지현 대표팀 감독은 오늘(13일) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 공식 훈련을 마치고 기자회견에서 14일에 열리는 준준결승 선발로 류현진을 예고했습니다.류현진은 12일 훈련을 마친 뒤 국내 취재진과 인터뷰에서 "도미니카공화국과 경기가 태극마크를 달고 치르는 마지막 경기가 되지 않도록 최선을 다하겠다"고 남다른 각오를 밝혔습니다.류현진은 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 활동하던 시절 경기가 열리는 론디포 파크에서 좋은 모습을 보였습니다.토론토 블루제이스에서 뛰던 2020년 9월 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스와 방문 경기에서 6이닝 5피안타 2볼넷 8탈삼진 1실점으로 승리 투수가 됐습니다.도미니카공화국은 특급 왼손 투수 크리스토페르 산체스(필라델피아 필리스)가 선발 등판합니다.1996년생인 왼손투수 산체스는 2021년부터 2025년까지 MLB 통산 104경기에 출전했고, 지난 시즌 13승 5패, 평균자책점 2.50을 기록하며 212개의 삼진을 잡아냈습니다.(사진=연합뉴스)