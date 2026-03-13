휠체어컬링 혼성팀도 4강행…'부부 메달' 조준

▲ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 휠체어컬링 혼성팀 예선 대한민국 대 이탈리아의 경기에서 승리를 거둔 대한민국 대표팀의 남봉광, 방민자, 양희태, 이현출, 차진호

한국 휠체어컬링 4인조 혼성팀이 개최국 이탈리아를 제압하고 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 4강에 진출했습니다.남봉광(45·경기도장애인체육회)-방민자(64·전라남도장애인체육회)-양희태(58·강원특별자치도장애인체육회)-이현출(40·강원특별자치도장애인체육회)-차진호(54·경기도장애인체육회)로 구성된 대표팀은 12일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 예선 최종 9차전에서 이탈리아를 6대 5로 꺾었습니다.이로써 예선 최종 합계 5승 4패를 기록한 한국은 캐나다(9승), 중국(8승 1패), 스웨덴(5승 4패)에 이어 4위로 준결승행 티켓을 거머쥐었습니다.이날 경기는 4강의 마지막 한자리를 놓고 맞붙은 '단판 승부'나 다름없었습니다.한국과 이탈리아 모두 4승 4패로 동률인 상황에서 승자가 준결승에 진출하는 외나무다리 대결이었는데, 경기는 역전과 재역전을 거듭하는 접전이었습니다.1엔드에서 2점을 먼저 내준 한국은 2엔드에서 곧바로 3점을 따내며 전세를 뒤집었습니다.5대 5로 팽팽히 맞선 마지막 8엔드에서 한국은 집중력을 발휘했습니다.상대의 실수를 놓치지 않고 귀중한 1점을 추가하며 이탈리아의 일방적인 응원을 잠재우고 승리를 확정했습니다.이현출은 "8엔드에서 샷이 생각한 대로 가지 않았는데 행운이 따랐다"며 "팀원 모두가 한마음으로 4강 진출을 바랐기에 하늘이 도운 것 같다"고 소감을 밝혔습니다.차진호는 "빙질 적응에 애를 먹어 예상보다 늦게 4강을 확정 지었다"며 "이제 메달권에 진입한 만큼 반드시 메달을 목에 걸겠다"고 다짐했습니다.한국은 13일 예선 전승으로 1위에 오른 캐나다와 결승 진출을 다툽니다.한국은 앞서 열린 예선에서 캐나다에 3대 6으로 패했습니다.혼성팀의 준결승 진출로 '부부 동반 메달' 획득에도 관심이 쏠립니다.앞서 휠체어컬링 믹스더블에서 백혜진(경기도장애인체육회)이 은메달을 획득한 가운데, 남편인 남봉광이 혼성팀 종목에서 메달 사냥에 나섭니다.남봉광은 "아내 백혜진 선수가 은메달을 땄기 때문에 나 역시 캐나다를 넘어 꼭 메달을 목에 걸 것"이라며 "부부 동반 메달 목표를 반드시 이루겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)