강원 삽당령 24.7㎝ 눈…도로 살얼음·빙판길 주의

유영규 기자
작성 2026.03.13 07:58
강원 삽당령 24.7㎝ 눈…도로 살얼음·빙판길 주의
▲ 영랑호에서 바라본 설악산 설경

오늘(13일) 강원 산지에 20㎝ 안팎의 많은 눈이 내리면서 도로 살얼음과 빙판길에 대한 주의가 요구됩니다.

강원지방기상청에 따르면 전날부터 오늘 오전 5시까지 내린 눈의 양은 삽당령 24.7㎝를 비롯해 정선 백복령 21.8㎝, 삼척 도계 20.0㎝, 강릉 왕산 16.1㎝, 대관령 12.5㎝, 태백 10.9㎝ 등입니다.

내륙에도 정선 북평 2.7㎝, 인제 정자 1.8㎝, 정선 문곡 1.5㎝ 등의 적설이 기록됐습니다.

일부 동해안 지역에는 비나 눈이 내리고 있습니다.

눈과 비는 오늘 낮까지 동해안과 산지를 중심으로 이어질 전망입니다.

아침 기온도 뚝 떨어져 오전 6시 기준 향로봉 영하 7.1도, 구룡령 영하 5.5도, 평창용산 영하 3.6도, 양구 해안 영하 3.4도 등입니다.

낮 최고기온은 내륙 7∼11도, 산지 1∼2도, 동해안 7도 안팎으로 예상됩니다.

기상청은 비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있다며 출근길 교통과 보행자 안전에 각별한 주의를 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
