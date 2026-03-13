8강 상대 도미니카…'몸값 3조↑' 스타 군단

<앵커>



우리의 WBC 8강 상대가 강력한 우승 후보 도미니카 공화국으로 정해졌습니다.



선수들의 몸값 총액이 무려 3조 원을 훌쩍 넘는 '슈퍼스타 군단'인데요. 전영민 기자가 소개합니다.



<기자>



베네수엘라와 조별리그 최종전에서 도미니카 공화국은 또 한 번 '역대 최강 타선' 다운 무시무시한 홈런 쇼를 펼쳤습니다.



1회, 사상 첫 '몸값 1조 원'의 주인공 후안 소토, 3회, 올스타 3회 선정에 빛나는 케텔 마르테와, 몸값 총액 7,400억 원의 아메리칸리그 홈런왕 출신인 게레로 주니어, 4회 내셔널리그 홈런왕 출신 타티스 주니어가 차례로 담장을 넘기며 론디포파크를 열광의 도가니로 만들었습니다.



4전 전승으로 D조 1위에 오른 도미니카는 8강전에서 우리 대표팀을 만나게 됐습니다.



[후안 소토/도미니카 야구대표팀 외야수 : 한국이라는 대단한 팀을 상대한다는 각오로 임할 겁니다. 100% 전력을 다하고 어떤 경우, 어떤 방식으로든 방심하지 않을 겁니다.]



[류현진/WBC 야구대표팀 투수 : 정말 한 이닝, 한 이닝만 생각하고 그렇게 마운드에서 투구해야 할 것 같아요.]



도미니카의 한국전 선발투수는 왼손 에이스 크리스토퍼 산체스입니다.



최고 시속 158km에 달하는 '광속 싱커'와 큰 폭으로 휘는 체인지업을 앞세워 지난해 13승을 거두며 내셔널리그 사이 영 상 2위에 오른 빅리그 최고 수준 선발투수입니다.



다만, 이번 대회 니카라과와 첫 경기에서 2이닝도 못 버티고 6안타 3실점 했고, 좌타자에 비해 우타자에게는 상대적으로 약했습니다.



지난 한일전에서 일본의 좌완 빅리거 기쿠치를 잘 공략했던 김도영과 안현민, 존스 등 우리 우타자들이 다시 한 번 힘을 내야 합니다.



A조에선 이탈리아가 멕시코를 완파하고 4전 전승으로 조 1위, '경우의 수'에 몰렸던 미국이 조 2위로 8강에 올랐습니다.



8강전에선 미국과 캐나다의 이른바 '관세 대전', 일본과 베네수엘라의 '우승 후보 맞대결' 등 흥미로운 경기들이 펼쳐지게 됐습니다.



(영상편집 : 박기덕, 디자인 : 서승현)