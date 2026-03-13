'이태원 청문회' 첫날…"늑장 대처, 윗선 밝혀야"

<앵커>



이태원 참사 당시 경찰과 정부의 부실 대응을 따져 묻기 위한 첫 청문회가 어제 열렸습니다. 당시 재난과 치안을 책임지던 실무자들이 참석했는데, 행안부 대처가 비교적 더 늦었던 것 아니냔 지적에, 이상민 당시 행정안전부 장관은 "소방, 경찰과 중앙부처를 비교하는 건 적절하지 않다"고 답했습니다.



김민준 기자입니다.



<기자>



윤석열 전 대통령이 재판 대응 등을 이유로 불참한 10·29 이태원 참사 특별조사위원회의 청문회. 첫날인 어제(12일) 오후 이상민 전 행정안전부 장관이 당시 행안부 간부들과 함께 청문회장에 모습을 드러냈습니다.



참사 당시 소방, 경찰에 비해 행안부의 대처가 늦은 것 아니냐는 질문에 이 전 장관은 소방, 경찰을 행안부와 비교하는 건 적절치 않다고 답했습니다.



[이상민/전 행정안전부 장관 : 소방이나 경찰은 현장에서 직접 집행이나 어떤 조치를 해야 되는 부서이기 때문에 저희 행안부하고 같은 측면에서 이야기하는 것은 적절치 않다고 (생각합니다.)]



서울경찰청 등 상급 기관의 기동대 지원이 부족했다고 주장해온 이임재 당시 용산경찰서장은, 참사 대응이 부실했던 원인을 용산 대통령실 이전이라고 분석하기도 했습니다.



[이임재/전 용산경찰서장 : 결국 나오는 결론은 그거였습니다. 용산으로 대통령실이 오지 않았으면 이런 정말 참담한 사고도 날 가능성이 훨씬 적지 않았을까.]



같은 사안으로 재판을 받고 있다며 청문회 진술거부권을 행사하겠다고 서면 통보한 김광호 당시 서울청장은 홀로 선서를 거부했고, 유가족들의 고성이 오가기도 했습니다.



[김광호/전 서울경찰청장 : 제 권리를 행사하겠습니다. 거부권을 행사하겠습니다.]



어제 오후 이태원 특조위는 이렇게 선서를 거부한 김 전 서울청장을 고발하기로 의결했는데, 관련법에 따라 청문회에서 이유 없이 선서하지 않으면 3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금에 처해질 수 있습니다.



어제 청문회엔 윤희근 당시 경찰청장과 박희영 용산구청장도 참석했습니다.



증인 54명, 참고인 23명에게 참사 부실 대응을 묻기 위해 열리는 이번 청문회는 오늘까지 이틀간 이어집니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 박나영)