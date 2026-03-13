네타냐후 "새 전쟁 목표는 이란 정권 전복 환경 조성"

▲ 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 12일(현지시간) 이란 국민이 자국의 신권 통치를 전복할 수 있도록 돕는 새로운 전쟁 목표를 설정했다고 밝혔습니다.네타냐후 총리는 이날 개전 후 처음으로 한 현지언론 대상 기자회견에서 "나는 이란 국민이 50년 가까이 자신들을 억압해 온 잔인한 폭군 정권을 무너뜨릴 수 있는 여건을 조성한다는 세 번째 전쟁 목표를 추가했다"고 말했습니다.다만 그는 이란의 핵무기 개발 저지와 탄도미사일 역량 파괴라는 기존의 두 가지 목표 역시 여전히 유지되고 있다고 덧붙였습니다.네타냐후 총리는 이란 국민을 향해 "자유를 향한 새로운 길의 순간이 다가오고 있으며 이스라엘이 이란 국민과 함께하고 있다"면서 "하지만 결국 모든 것은 여러분에게 달려 있다"고 말했습니다.그는 이스라엘군의 이란 타격 대상에 대해 "이란 혁명수비대(IRGC)와 그들의 기지와 부대, 검문소 등에 치명적인 타격을 입히고 있다.앞으로 더 많은 공격이 이어질 것"이라고 경고했습니다.그러면서 이스라엘의 공격으로 이란의 최고위급 핵 과학자들이 사망했다고 설명했습니다.네타냐후 총리는 도널드 트럼프 미국 대통령과 유례없는 밀착 관계를 과시하며 전쟁 중 새로운 파트너십을 구축하고 있다고 밝혔습니다.그는 "우리는 미국과 그 어느 때보다 강력한 동맹을 맺었다.나의 위대한 친구이자 친구인 트럼프 대통령과의 동맹"이라며 "우리는 거의 매일 대화하며, 자유롭게 아이디어와 조언을 교환하고 결정을 함께 내린다"고 상황을 전했습니다.이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이에 대해서는 "대중 앞에 모습을 드러내지도 못하는 혁명수비대의 꼭두각시"라고 깎아내렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)