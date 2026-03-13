'기사회생' 미국 감독 "이탈리아에 감사…모두 내 잘못"

▲ 마크 데로사 미국 야구대표팀 감독

'경우의 수'를 잘못 계산해 탈락 위기에 몰렸다가 극적으로 생존한 미국 야구대표팀의 마크 데로사 감독은 자신들을 살려준 이탈리아 대표팀에 감사를 표했습니다.데로사 감독은 오늘(13일) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 토너먼트 공식 기자회견에서 '이탈리아-멕시코전을 어떻게 봤나'라는 질문에 "코치진과 선수들은 모두 집중해서 봤다"며 "그들이 우리를 살렸다. 존경하고 감사하다"고 말했습니다.이어 "이탈리아는 이번 대회 전까지 과소평가 된 팀이었지만, 이제는 아니다"라며 "우리는 운 좋게 이 자리에 함께하게 됐다"고 덧붙였습니다.미국은 지난 11일 B조 조별리그 이탈리아전에서 6대 8로 패해 탈락 위기에 몰렸습니다.경기 전 데로사 감독은 인터뷰에서 "우리는 이미 8강 진출을 확정했지만, 묘하게도 이탈리아를 꼭 이기고 싶다. 대진 일정을 고려하면 중요한 경기"라고 말해 논란을 빚었습니다.이탈리아전 결과와 관계없이 8강 진출을 확정했다고 경우의 수 계산을 잘못한 겁니다.미국 언론은 오판한 데로사 감독의 실언을 비판했고, 데로사 감독은 이탈리아전에서 패배해 탈락 위기에 몰리자 "실언했다. 경우의 수 계산을 완전히 착각했다"고 사과했습니다.미국은 탈락 위기에 몰렸으나 이탈리아가 12일 멕시코에 9대 1로 승리한 덕분에 B조 2위에 올라 천신만고 끝에 8강 진출에 성공했습니다.데로사 감독은 이날 기자회견에서 경우의 수 계산과 관련해 다시 한번 사과했습니다.그는 "다 내 잘못"이라면서도 "우리는 이탈리아전에서 잘해야 한다는 사실을 잊지 않았다. 일부에선 (8강 진출을 확정했다고 생각해서 전력을 다하지 않았다고) 오해하는데, 우리는 그 상황을 충분히 인지하고 있었다"고 해명했습니다.미국은 14일 다이킨파크에서 캐나다와 8강전을 치르고, 이 경기에서 승리하면 한국-도미니카공화국전 승자와 결승 티켓을 놓고 겨룹니다.(사진=AP, 연합뉴스)