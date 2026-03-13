오타니, 투수 등판 안 한다…"소속 팀과 계약 조건"

▲ 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)

슈퍼스타 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)는 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 마운드에 서지 않습니다.오타니는 오늘(13일) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 WBC 준준결승 공식 기자회견에 참석해 이번 대회에서 투수로 등판할 가능성을 묻는 말에 "소속 팀(다저스)과 계약 조건 때문에 투구할 수 없다"며 "내가 던질 가능성은 없다고 생각한다"고 밝혔습니다.이어 "아쉬움은 전혀 없다"며 "내가 던지지 않더라도 (일본 대표팀 내에) 훌륭한 투수들은 많이 있다"고 말했습니다.아울러 "난 그 투수들을 믿고 있다"며 "일본에 좋은 투수가 많다는 것을 다른 나라에 보여주고 싶다"고 덧붙였습니다.투타를 겸업하는 오타니는 2023년 9월 오른쪽 팔꿈치 수술을 받은 뒤 재활 과정을 거쳤고, 2025시즌 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 14경기에 투수로 등판했습니다.그러나 오타니는 부상 재발을 우려한 구단의 만류로 WBC에서는 타자 역할에 전념하기로 했습니다.오타니는 2023년 WBC에서 투수와 타자로 나와 일본 대표팀의 우승을 이끌었습니다.특히 미국과 결승전에선 마무리 투수로 등판해 당시 로스앤젤레스 에인절스 팀 동료이자 미국 대표팀의 간판타자인 마이크 트라웃을 삼진 처리하며 최고의 명장면을 연출했습니다.한편 이날 오타니는 기자회견을 앞두고 대회 등판 여부와 관계없이 마운드에 올라 59개의 공을 던지며 투구 훈련을 했습니다.그는 "컨디션을 잘 유지하고 있다"며 "새 시즌을 준비하고 있는데, 전반적으로 모든 것이 잘 진행되고 있다"고 말했습니다.오타니가 이끄는 일본 대표팀은 15일 론디포파크에서 베네수엘라와 준준결승을 치릅니다.이 경기에서 승리하면 푸에르토리코-이탈리아전 승자와 준결승에서 맞붙습니다.(사진=연합뉴스)