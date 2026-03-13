'비닐하우스 계약 갈등 추정'…남성 2명 흉기 찔려 숨져

▲ 전북 익산경찰서

전북 익산의 한 주택에서 임차인과 토지주가 흉기에 찔려 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다.12일 익산경찰서 등에 따르면 이날 오후 1시께 익산시 망성면의 한 주택에서 A(50대) 씨와 B(70대) 씨가 흉기에 찔린 채 피를 흘리며 쓰러진 상태로 발견됐습니다.이들은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 모두 숨졌습니다.조사 결과 A 씨는 B 씨의 땅을 빌려 비닐하우스를 운영해 왔는데, 지난해 12월 계약 기간이 끝난 뒤 철거를 두고 갈등을 빚어온 것으로 파악됐습니다.경찰은 A 씨가 흉기를 지닌 채 B 씨의 집을 찾아와 다퉜고, 이에 대응하는 과정에서 사건이 발생한 것으로 보고 있습니다.당시 함께 있던 B 씨의 아내는 A 씨를 보고 놀라 집 밖으로 몸을 피한 뒤 경찰에 신고했습니다.경찰 관계자는 "집 안에서 사건이 발생해 폐쇄회로(CC)TV와 목격자가 없는 상황"이라며 "국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 구체적인 사건 경위를 조사할 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)