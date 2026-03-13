오세훈 또 '미신청'…"인적 쇄신 등 노력 없어"

<앵커>



국민의힘 소속 오세훈 서울시장은 어제(12일)도 후보 등록을 하지 않고 당 지도부와 신경전에 들어갔습니다. 지금 정도론 노선 전환이라고 보기 어렵다면서 장동혁 지도부 대신 새 얼굴로 선거를 치르자고 요구했습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



지난 9일 국민의힘 의원 명의로 '윤어게인 반대 결의문'이 발표된 뒤에도 당 지도부의 혁신 실천을 요구하며 공천 신청을 거부해 온 오세훈 시장.



추가 공모날인 어제 후보 등록을 하지 않겠다고 밝혔습니다.



당내 이른바 '윤어게인' 세력에 대한 인적 쇄신 조치와 혁신 선대위 체제로의 조기 전환이란 자신의 두 가지 요구를 장동혁 대표가 모두 거부하고 있다는 걸 이유로 들었습니다.



[오세훈/서울시장 : 그 방향으로 실행하려는 노력 조짐조차 아직까지 발견하기가 어렵다 하는 판단을 합니다.]



혁신 요구 거부를 명분 삼아 지방선거에 불출마하는 것 아니냔 질문에 대해선 '억측'이라며 '선거에 참여할 것'이라고 분명히 했습니다.



다만 현 장동혁 지도부를 대신할 선거대책위원회로의 전환을 거듭 요구했습니다.



[오세훈/서울시장 : 선대위원장을 당의 브랜드로 해서 얼굴로 해서 선거 치른다면 수도권 선거는 치러볼 만하지 않겠냐.]



이에 앞서 어제 오전 장 대표는 당내 징계 사안에 대한 논의를 중단하고 당직자들의 갈등자극 언행에 함구령도 내렸는데,



[장동혁/국민의힘 대표 : 우리가 하나로 뭉쳐서 선거를 힘차게 뛰기 위한 방안이기도 합니다.]



오 시장은 모두 미흡한 조치라고 평가 절하했습니다.



국민의힘 공천관리위원회는 오 시장을 제외한 서울시장 공천 신청자들에게 대해 예정대로 오늘 면접심사를 진행한다고 밝혔습니다.



오 시장의 공천신청을 기다리기 위해 다시 추가 공모를 할지 여부에 대해 이정현 공관위원장은 '이제부터는 새로운 논의 공간이 될 거'라며 명확한 입장을 밝히지 않았습니다.



(영상편집 : 박선수)