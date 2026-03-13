뉴스
베선트-허리펑, 15∼16일 파리 회동…정상회담 의제 조율

백운 기자
작성 2026.03.13 02:42
베선트-허리펑, 15∼16일 파리 회동…정상회담 의제 조율
▲ 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리

미국과 중국이 이란 전쟁 와중에 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 정상회담 의제 논의에 나섭니다.

미국 재무부는 12일(현지시간) 스콧 베선트 장관이 15∼16일 프랑스 파리에서 허리펑 중국 국무원 부총리를 만난다고 밝혔습니다.

재무부 보도자료에 따르면 베선트 장관은 "도널드 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석의 상호 존중 덕분에 미중 간 무역·경제논의가 진전되고 있다"고 말했습니다.

베선트는 "트럼프 대통령의 지도 아래 우리 팀은 미국의 농부와 근로자, 기업을 최우선으로 하는 결과를 계속 도출해 낼 것"이라고 강조했습니다.

파리 회동에서 베선트 장관과 허 부총리는 이달 31일부터 시작될 예정인 트럼프 대통령의 중국 방문을 앞두고 본격적으로 정상회담 준비에 착수할 것으로 보입니다.

베선트 장관과 허 부총리는 작년 미중간 관세 등 무역전쟁의 고비 때마다 회동하며 갈등을 미봉하는 역할을 해왔습니다.

이번 파리 회동에서 두 사람은 양국 정상이 만나 논의할 '무역전쟁 휴전 연장' 방안 등을 조율할 것으로 보입니다.

또 미국이 한중일 등 16개 경제주체를 상대로 착수한 무역법 301조 조사도 의제에 오를 것으로 전망됩니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
