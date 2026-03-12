트럼프 "유가 오르면 미국이 큰돈 벌어"…생활비 부담 속 논란

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 국제 유가상승으로 미국이 큰 이익을 거두게 됐으나 이란의 핵무기 보유를 막는 것이 더 중요하다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "미국은 세계 최대의 원유 생산국"이라며 "따라서 유가가 오르면 우리는 큰돈을 번다"고 말했습니다.이어 "하지만 대통령으로서 제게 훨씬 더 중요하고 관심 있는 일은 악의 제국인 이란이 핵무기를 보유해 중동은 물론 전 세계를 파괴하는 것을 막는 것"이라며 "난 그런 일이 일어나도록 결코 놔두지 않을 것"이라고 밝혔습니다.이는 최근 미국과 이스라엘의 대이란 군사작전 여파로 국제 유가가 상승하는 상황에서 이번 군사행동이 이란의 핵무기 보유 저지라는 안보 목표에 기반하고 있음을 강조하려는 발언으로 풀이됩니다.아울러 미국의 군사행동을 둘러싼 비판을 차단하려는 측면도 있어 보입니다.하지만 유가상승으로 미국 시민들의 생활비 부담이 커진 상황에서 '유가상승으로 미국이 큰돈을 번다'는 트럼프 대통령의 주장은 논란을 부를 것으로 보입니다.