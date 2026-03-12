뉴스
탁구 신유빈, WTT 충칭 대회서 세계 4위 주위링 꺾고 8강 진출

홍석준 기자
작성 2026.03.12 23:11
탁구 신유빈, WTT 충칭 대회서 세계 4위 주위링 꺾고 8강 진출
▲ WTT 챔피언스 충칭 여자단식 16강서 주위링 꺾고 기뻐하는 신유빈

한국 여자 탁구 에이스 신유빈(대한항공)이 2026 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 충칭에서 8강에 올랐습니다.

세계랭킹 14위인 신유빈은 오늘(12일) 중국 충칭에서 열린 대회 여자 단식 16강에서 세계 4위 주위링(마카오)을 게임 점수 3-1(15-13 14-12 6-11 11-8)로 물리쳤습니다.

이로써 신유빈은 8강에 올라 왕이디(세계 6위·중국)-류양지(37위·호주) 승자와 준결승 진출 티켓을 다툽니다.

이번 대회에는 세계 정상급의 남녀 선수 32명이 참가해 남녀 단식에서만 우승을 다툽니다.

신유빈은 올해 WTT 도하 챔피언스 우승자인 31세의 베테랑 주위링을 맞아 초반에는 고전했습니다.

첫 게임 3-7로 끌려가다가 추격전을 펼친 끝에 승부를 듀스로 몰고 갔고, 강한 포핸드 드라이브 공세로 15-13으로 이겼습니다.

2게임에도 0-4 리드를 허용한 뒤 거센 반격으로 6-6 동점을 만들었고, 듀스 랠리에서 또 한 번 14-12로 이겼습니다.

3게임을 6-11로 내준 신유빈이 4게임 들어 다시 힘을 냈습니다.

신유빈은 상대 테이블 구석을 찌르는 날카로운 공격으로 4-2, 7-3, 9-4로 리드를 이어간 끝에 결국 11-8로 이겨 8강 진출을 확정했습니다.

반면 함께 여자 단식에 나선 주천희(삼성생명)와 이은혜(대한항공)는 32강 문턱을 넘지 못했습니다.

주천희는 세계 1위 쑨잉사(중국)에게 0-3으로 무릎을 꿇었고, 이은혜는 아드리안 디아스(푸에르토리코)에게 1-3으로 덜미를 잡혔습니다.

주천희는 올해 1월 WTT 챔피언스 도하 16강에서 세계 3위 천싱퉁에게 0-3, 지난달 WTT 싱가포르 스매시 64강에서 세계 6위 왕이디(이상 중국)에게 0-3으로 각각 패한 데 이어 또 한 번 중국의 벽을 넘지 못했습니다.

세계 17위인 주천희는 직전 대회인 싱가포르 스매시 챔피언인 쑨잉사를 맞아 첫 게임을 잃은 뒤 2게임에는 듀스 접전을 펼치고도 11-13으로 졌고, 3게임마저 내줘 32강 탈락이 확정됐습니다.

한편 남자 단식 16강에 합류한 안재현(세계 19위·한국거래소)은 세계 6위 펠릭스 르브렁(프랑스)과 8강 길목에서 맞붙습니다.

(사진=WTT 페이스북 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

