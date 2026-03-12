교도통신 "미일, 미사일 공동 생산 추진"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리

미국과 일본 정부가 억지력을 높이기 위해 미군과 자위대 간 기밀 정보 공유를 확대할 방침이라고 교도통신이 12일 보도했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 오는 19일(현지시간) 미국에서 개최할 것으로 알려진 정상회담에서 미일 동맹 강화와 관련해 이러한 사안을 논의할 것으로 전망됩니다.미일은 통합적 의사 결정을 위한 기반 정비를 염두에 두고 정보 공유를 확대하려는 것으로 보인다고 교도통신이 전했습니다.아울러 미국은 정상회담 이전 사전 협의에서 일본 측에 사이버 보안 강화를 요구했고, 이에 일본은 자위대 정보 보호와 기밀 정보 공유를 위해 미국 업체의 클라우드 서비스를 이용하는 것을 검토하는 것으로 알려졌습니다.미군과 자위대는 기밀 정보와 인공지능(AI)을 활용해 공격 목표를 효율적으로 선정하는 체제를 만드는 방안도 구상하고 있습니다.이와는 별도로 트럼프 대통령과 다카이치 총리가 미사일 공동 생산을 논의할 가능성이 있다고 교도통신이 전했습니다.우크라이나 전쟁 장기화와 미국의 이란 공습 등으로 미사일 수요가 증가한 상황에서 '미일 방위산업 협력·취득·유지정비 정기 협의' 체제를 이용해 양국이 함께 미사일 증산에 나설 것으로 보입니다.증산 미사일 후보로는 패트리엇 등이 거론되는 것으로 전해졌습니다.이번 정상회담에서는 중동 정세가 인도·태평양 안보 환경에 미치는 영향과 중국 관련 문제도 의제로 다뤄질 것으로 전망됩니다.교도통신은 중국이 일본을 상대로 수출 규제 등 경제적 위압을 강화하는 가운데 미일 정상이 에너지와 중요 광물 공급망 강화를 위한 인식을 조율할 것이라고 관측했습니다.중국은 다카이치 총리가 작년 11월 국회에서 '대만 유사시 개입' 시사 발언을 한 이후 일본을 압박하며 해당 언급의 철회를 요구해 왔습니다.