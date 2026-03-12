이란 의회의장 "우리 섬 공격하면 걸프 피로 물들 것"

▲ 이란 페르시아만 유조선 공격

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회의장은 12일(현재시간) 전략적 요충지인 이란 섬들에 대한 미국·이스라엘의 공격 가능성에 대해 강하게 경고했습니다.갈리바프 의장은 엑스에 "페르시아만(걸프 해역)에 있는 이란의 섬을 침략한다면 이슬람공화국은 인내와 자제를 포기하겠다"며 "조국 아니면 죽음이다. 이란 섬들을 공격하면 페르시아만은 침략자들의 피로 물들 것"이라고 말했습니다.그러면서 "트럼프(미 대통령)가 미군 병사가 흘리는 피에 책임이 있다"고 주장했습니다.갈리바프 의장이 언급한 섬들은 우선 이란의 대표적인 원유 수출 터미널이 있는 하르그 섬을 가리키는 것으로 보입니다.서방 언론들에서 최근 하르그 섬이 폭격당하면 이란 경제에 심각한 타격을 줄 수 있다는 보도가 나오고 있습니다.또 호르무즈 해협에 있는 아부 무사 섬과 대·소 툰브 섬도 전략적 요충지입니다.이들 섬은 심해항로 옆에 붙어 있어 호르무즈 해협을 지나는 유조선, 화물선을 감시·통제할 수 있습니다.이란은 이들 섬에 미사일 기지, 드론 활주로, 기뢰 부설용 고속정 모항을 건설했고 '불침 항모'로 불릴 만큼 군사적으로 중요합니다.이 때문에 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협의 통항을 재개하려면 이들 섬을 장악해야 한다는 의견이 많아지고 있습니다.