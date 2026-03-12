BTS 광화문 공연 때 대대적인 암표 단속

▲ 광화문광장 재생되는 BTS 공연 홍보 영상

오는 21일 서울 광화문에서 열리는 BTS 컴백 공연을 앞두고 정부가 대대적인 암표 거래 단속에 들어갑니다.공연 당일 오후 2시부터 관객 입장이 끝날 때까지 서울 광화문 공연장 일대에서 경찰 8개 조 총 56명을 배치해 암표 거래를 단속할 예정입니다.공연.스포츠 분야 암표 신고센터 활동도 문자 중심의 모니터링에서 이미지 정보의 수집.분석까지 확대됩니다.암표 부정거래를 강력히 제재하는 법 개정은 지난 2월 말 이뤄져 오는 8월 말 시행을 앞두고 있는데, 시행 전이라도 강력 대응하겠다는 방침입니다.문체부는 앞서 지난 9일 온라인 게시글 집중 모니터링을 통해 BTS 광화문과 고양 공연에 대한 암표 거래 의심사례 4건을 경찰에 수사 의뢰했다고 밝힌 바 있습니다.이번 암표 단속 방안은 오늘 오후 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스 회의에서 민생물가 관리 차원에서 논의됐습니다.(사진=연합뉴스)