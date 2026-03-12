오세훈 시장 또 공천 미신청…"인적 쇄신·혁신 선대위부터"

▲ 오세훈 서울시장이 12일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 하이서울기업지원 설명회 및 특강을 마친 뒤 6·3 지방선거 국민의힘 후보 공천등록 관련 입장을 밝히고 있다.

국민의힘의 서울시장 공천 신청을 거부하고 있는 오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 공천 신청 추가 접수 마감일인 오늘(12일)도 공천을 신청할 수 없다고 밝혔습니다.오 시장은 오늘 오후 서울 중구 더 플라자호텔 서울에서 열린 '2026 하이서울기업 사업설명회' 직후 기자들을 만나 "송구스럽게도 선거 참여 경선 등록, 공천 등록하는 것을 오늘은 못 한다"고 말했습니다.오 시장은 국민의힘 지도부의 '윤 어게인 청산' 실천이 기대에 미치지 못한다고 생각한다는 걸 공천을 신청하지 않는 이유로 들었습니다.오 시장은 윤어게인 노선을 고수해 온 인사들에 대한 인적 쇄신과 혁신 지도부 조기 출범 등을 요구하며 당 지도부의 입장 변화를 촉구해왔습니다.오 시장은 지난 9일 국민의힘이 긴급 의원총회를 열어 '절윤 결의문'을 발표한 것을 언급하며 "그 이후 실천이 중요하다는 말씀을 어제 아침에도 드렸는데 실현 단계에 들어가는 조짐이 전혀 발견되지 않고 있다"고 지적했습니다.오 시장은 그러면서 "오늘 아침 당 대표가 윤리위 활동의 진도를 더 이상 나가지 않는 방향으로 정리하신 것으로 아는데 그 정도 가지고는 노선 전환에 해당한다고 보기 어렵다"고 평가했습니다.오 시장은 자신이 선거에 불출마하는 것 아니냐는 일각의 주장에 대해선 전혀 사실과 다르다고 선을 긋고 "선거에 참여할 것"이라고 강조했습니다.오 시장은 특히 "당의 입장을 충분히 이해할 선대위원장을 모셔서 당의 브랜드로 해서 새 얼굴로 선거를 치르면 수도권 선거를 치러볼 만하지 않겠냐"며 혁신 선대위 체제로의 전환을 거듭 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)