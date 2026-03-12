뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

방미통위, 방송미디어통신진흥원 설립 추진…"공공기관 통폐합"

배준우 기자
작성 2026.03.12 19:21 조회수
방미통위, 방송미디어통신진흥원 설립 추진…"공공기관 통폐합"
▲ 시청자미디어재단과 한국방송광고진흥공사 로고

방송미디어통신위원회가 산하 기관으로 한국방송미디어통신진흥원 설립을 추진 중인 것으로 파악됐습니다.

이는 공공기관 통폐합 등 공공기관 개혁을 위해 추진되는 것으로 방미통위는 관련 부처에 의견을 수렴 중인 것으로 알려졌습니다.

진흥원 설립을 위해서는 근거 법령 마련이 필요한데, 국회 과학기술정보방송통신위원회 간사인 김현 민주당 의원은 방송통신발전기본법 일부 개정안과 방송법 일부 개정안, 방송광고판매대행 등에 관한 법률 일부개정법률안 발의를 준비하고 있습니다.

김 의원은 시청자 권익 증진과 방송미디어 광고 산업 지원이라는 상호 보완적 기능을 수행하는 시청자미디어재단과 한국방송광고진흥공사를 통합해 관련 기능을 일원화하는 방안을 구상하는 것으로 전해졌습니다.

김 의원은 해당 법안이 시행될 경우 공공기관 통폐합에 따른 효율성 제고는 물론 방송미디어 진흥, 온라인 이용자 보호와 공정 경쟁 시장 조성 업무 통합 수행 등의 효과를 기대할 수 있다고 보고 있습니다.

법안이 통과될 경우 방미통위가 진흥 업무를 맡으며 방송과 OTT 산업 지원 등을 주도하는 컨트롤 타워 역할을 맡을 것으로 전망됩니다.

방미통위 안팎에서는 진흥원이 신설될 경우 관련 업무를 수행하기 위해 수백 명의 인력이 필요할 것으로 내다보고 있습니다.

진흥원 설립을 위한 별도 설립위원회는 방미통위 산하에 설치되고, 2027년 1월 1일부터 시행되는 방안이 유력하게 거론됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배준우 기자 사진
배준우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지