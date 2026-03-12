[날씨/XR] 서울 아침 2도·낮 12도…강원 산지 '대설특보'

낮 동안 포근함이 감돈 하루였습니다.



내일(13일)도 동풍이 불면서 서쪽 지역의 낮 기온이 크게 오르겠고요, 아침저녁으로는 쌀쌀해서 큰 일교차 유의하셔야겠습니다.



동해안 지방은 내일 오후까지 비나 눈이 더 이어지겠습니다.



강원 산지에는 대설특보가 발효 중인 가운데 많은 눈이 내리고 있습니다.



내일 새벽까지 강원 산지를 중심으로는 시간당 1에서 최고 5cm의 많은 눈이 예상되고요, 많게는 20cm 이상이 쌓이겠습니다.



습하고 무거운 눈이라 주의하셔야겠습니다.



그 밖의 동해안 지방에는 5~20mm의 비가 더 내리겠습니다.



다음은 위성 영상 살펴보겠습니다.



오늘 우리나라 하늘 서쪽은 맑고 동쪽은 대체로 흐린데요.



내일도 중국 북동 지방에서 동해 북부 해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들면서 동해안은 대체로 흐리겠고요, 중부 지방은 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠습니다.



내일 아침 기온 보겠습니다.



서울이 2도, 춘천 영하 1도로 기온이 낮아 서리가 내리는 곳이 있겠고요, 낮 기온은 서울이 12도까지 오르겠지만 강릉은 7도에 그치겠습니다.



당분간은 뚜렷한 비 소식은 없겠습니다.



다음 주에도 주기적으로 찬 공기가 내려오면서 아침저녁으로는 쌀쌀하겠지만 계절은 봄에 한 걸음 더 다가서겠습니다.



(남유진 기상캐스터)