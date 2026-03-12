'사상 최대' 비축유 방출에도…한때 또 배럴당 100달러

<앵커>



이란의 이른바 '석유 인질극'으로 국제 유가가 출렁이자, 국제에너지기구가 사상 최대 규모인 4억 배럴의 전략비축유를 풀기로 했습니다. 하지만 선박에 대한 공격이 계속되면서 국제유가는 한때 배럴당 100달러 선으로 다시 올라섰습니다.



보도에 이태권 기자입니다.



국제에너지기구, IEA는 호르무즈 해협을 통한 원유 수출량이 전쟁 전의 10%도 안 되는 상황이라면서, 전략비축유 4억 배럴을 긴급 방출하겠다고 밝혔습니다.



러시아-우크라이나 전쟁 이후 4년 만인데, 1974년 국제에너지기구 창설 이래 최대 규모입니다.



[파티흐 비롤/IEA 사무총장 : 호르무즈 해협의 실질적 폐쇄로 인한 석유 공급 손실을 상쇄하기 위해 4억 배럴의 석유가 시장에 공급될 것입니다.]



국제에너지기구 회원국들이 각각 방출량을 분담하는데, 미국이 당장 다음 주부터 1억 7천만 배럴, 일본과 독일, 프랑스 등 G7에 이어 우리나라도 2천246만 배럴을 방출하기로 했습니다.



트럼프 대통령은 유가가 곧 떨어질 거라고 장담했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 예상보다 타격이 적었고 곧 정상 궤도로 돌아올 것입니다. 가격은 상당히 하락하고 있습니다. 유가는 하락할 겁니다.]



그동안 국제에너지기구의 비축유 방출 긴급 조치는 우크라이나전은 물론, 걸프전, 리비아 내전 때도 국제유가를 낮추는 효과를 발휘했습니다.



하지만 이번에는 다른 조짐을 보이고 있습니다.



현지시간 11일 국제 유가는 4% 넘게 급등하며 장을 마감했습니다.



특히 5월 인도분 브렌트유 선물은 상승을 거듭해 오늘(12일) 사흘 만에 다시 장중 100달러를 돌파했습니다.



글로벌 투자은행 맥쿼리는 이번 방출량이 걸프 해역 원유 물동량의 16일 치에 불과하다며, 역부족이라고 평가했습니다.



또 사태가 장기화 화면 추가 대응 방안이 마땅치 않다는 우려도 나옵니다.



결국 전쟁을 멈추고 호르무즈 해협 통행을 정상화하지 않는 한 어떤 유가 안정 조치도 미봉책이 될 수밖에 없다는 지적입니다.



