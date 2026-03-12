이 대통령, 대미투자특별법 국회 통과에 "차질 없이 후속 조치"

▲ 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 '대한민국과 미합중국 간 전략적 투자의 운영 및 관리를 위한 특별법'(대미투자특별법)이 국회 본회의를 통과한 데 대해 "전략적 투자가 한미 양국 경제 발전은 물론 공급망 안정과 국가안보 이익 증진에도 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에서 "특별법 시행을 위한 준비와 후속 조치를 차질 없이 추진하겠다"며 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 또 특별법이 여야 합의로 통과된 데 대해 "국가적 과제 앞에 여야가 따로 없다는 것을 보여준 뜻깊은 사례"라며 "우리 경제와 안보를 위해 대승적 결단을 내려주신 국회에 깊은 감사를 전한다"고 의미를 부여했습니다.이어 "특별법 통과로 한미 관세 합의 이행을 위한 제도적·법적 기반이 마련됐다"며 "앞으로 양국은 조선·에너지를 비롯한 전략적 산업 분야에서 더욱 긴밀하고 강력한 협력 체계를 구축해 나갈 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "최근 중동지역 위기로 국제 정세와 글로벌 경제 환경의 불확실성이 커지고 있다"며 "특별법 통과가 우리 기업이 마주한 위기를 완화하고 보다 적극적인 투자·협력으로 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)