북 여자 축구팀, "코리아 이겨라" 한국 응원단에 인사…이례적 호응

▲ 북한 여자 축구팀, 한국 응원단에 인사

이미지 확대하기

▲ 한국 응원단

아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 조별리그에 참가한 북한 여자 축구대표팀이 북한이라는 호칭 대신 '조선'이라는 북한 국호를 사용한 우리 응원단을 향해 경기 종료 이후 인사를 하는 장면이 포착됐습니다.북한 김정은 노동당 총비서가 지난달 당 9차 대회 사업 총화 보고에서 한국을 "동족 범주에서 영원히 배제할 것"이라고 밝히는 등 극도로 얼어붙어 있는 남북 관계를 고려하면 이례적인 상황입니다.현지 시간 9일 호주 시드니 웨스턴시드니 스타디움에서는 북한과 중국 간의 B조 3차전 경기가 열렸습니다.경기장에는 호주에 거주하고 있는 우리 동포들과 한국에서 온 10여 명 등 응원단 300명가량이 참가해 북한 선수단을 향해 구호를 외쳤습니다.이들은 최근 북한의 두 국가 기조 등을 고려해 "코리아 이겨라", "우리 선수 이겨라", "조선 이겨라" 등의 구호를 외쳤습니다.북한이 국제 경기 등에서 반발감을 드러내 온 '북한' 호칭을 사용하지 않은 것으로, 한반도 지도가 그려져 있는 단일기나 인공기도 이번에는 들지 않았습니다.북한은 중국과의 경기에서 1:2로 패배했습니다.경기 과정에서 북한 선수단이 심판 판정에 불만을 품고 4분간 경기를 중단하는 상황이 빚어지기도 했습니다.북한 선수들은 그러나 경기가 종료된 이후에는 한국 응원단을 향해 고개를 숙여 인사를 하는 모습이었다고 응원단 측 관계자는 전했습니다.현재 호주에 머물며 응원단 활동에 참가 중인 정일영 서강대 사회과학연구소 책임연구원은 "응원은 열심히 했지만, 우리를 보고 인사를 할 것이란 생각은 하지 못했다"며 예상 밖의 호응이었다고 말했습니다.북한 여자 축구대표팀은 이번 대회를 통해 방글라데시, 우즈베키스탄과 맞붙었습니다.북한은 3일 우즈베키스탄에는 3대 0으로, 5일 방글라데시는 5대 0으로 승리해 일찌감치 8강 진출을 확정했습니다.