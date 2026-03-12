NBA 커리, 부상 복귀 지연…골든스테이트 "최소 열흘 더 결장"

▲ 부상 중인 골든스테이트 커리

미국프로농구(NBA) 골든스테이트 워리어스의 '슛도사' 스테픈 커리 선수의 부상 복귀가 늦어지고 있습니다.골든스테이트 구단은 커리 선수가 다친 오른쪽 무릎에 대해 재검진을 받은 결과, 상태가 호전되고는 있으나 코트 복귀까지는 최소 열흘이 더 걸릴 것이라고 오늘(12일, 한국시간) 발표했습니다.이에 따라 커리 선수는 오는 22일 애틀랜타 호크스와의 경기까지 최소 6경기를 더 결장하게 됐습니다.올 시즌 평균 27.2점으로 팀 내 득점 1위를 달리는 커리 선수는 지난 1월 31일 디트로이트 피스턴스전 이후 한 달 넘게 코트에 서지 못하며 15경기 연속 결장 중입니다.골든스테이트는 커리 선수의 공백을 메우지 못하고 최근 5승 10패의 부진에 빠졌습니다.어제 시카고 불스와의 홈 경기에서도 연장 접전 끝에 124대 130으로 패하며 3연패를 당했습니다.현재 서부 콘퍼런스 9위에 머물며 플레이인 토너먼트(7~10위 진출) 진출권을 지키기 위해 사투를 벌이는 상황에서 에이스의 부재는 치명적입니다.특히 모 38번째 생일을 맞는 커리 선수로서는 올스타전까지 불참하며 회복에 전념해왔기에, 이번 검진 결과가 더욱 속상할 수밖에 없습니다.구단은 열흘 뒤 무릎 상태를 다시 검진한 후 훈련과 연습경기를 통해 최종 복귀 시점을 결정할 예정입니다.ESPN은 "커리 선수가 흔들리는 팀을 승리로 이끌어 플레이오프에 진출하고자 복귀를 간절히 원하고 있다"고 현지 분위기를 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)