흉기 찔린 채 발견…"CCTV·목격자 없다" 남성 2명 사망

SBS 뉴스
작성 2026.03.12 16:58 조회수
흉기 찔린 채 발견…"CCTV·목격자 없다" 남성 2명 사망
전북 익산의 한 주택에서 임차인과 토지주가 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰습니다.

익산경찰서는 오늘(12일) 오후 1시쯤 익산시 망성면의 한 주택에서 A(50대) 씨와 B(70대) 씨가 흉기에 찔린 채 피를 흘리며 쓰러진 상태로 발견됐다고 밝혔습니다.

이들은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 모두 숨졌습니다.

조사 결과 A 씨는 B 씨의 땅을 빌려 비닐하우스를 운영해 왔습니다.

지난해 12월 계약 기간이 끝난 뒤 철거 문제를 두고 갈등을 빚어온 것으로 파악됐습니다.

경찰은 A 씨가 흉기를 지닌 채 B 씨의 집을 찾아와 다툼이 벌어졌고 그 과정에서 사건이 발생한 것으로 보고 있습니다.

당시 함께 있던 B 씨의 아내는 A 씨를 보고 놀라 집 밖으로 몸을 피한 뒤 경찰에 신고했습니다.

경찰 관계자는 "집 안에서 사건이 발생해 폐쇄회로 CCTV 영상이나 목격자가 없는 상황"이라며 "국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 구체적인 사건 경위를 조사할 예정"이라고 말했습니다.

(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
