원가 절감 당당히 밝히는 애플 부사장 인터뷰? 맥북 네오 가격의 비밀 [오목교 전자상가]

애플은 맥북 네오를 왜 이렇게까지 싸게 내놨을까요? 애플 월드와이드 제품 마케팅 부사장 '밥 보셔스'를 만나 직접 물어봤습니다. 답변에 따르면 맥북 네오는 그냥 싼 맥북이 아니었습니다. 교육 시장, 첫 맥북 구매자, 소규모 비즈니스까지 노리면서도 진짜 핵심은 크롬북이 깔려 있는 학교 현장을 뒤집겠다는 거였어요. 교육 할인 강화, 수리 쉬운 설계, 대량 도입까지 고려한 구조는 그 의도를 그대로 보여줍니다. 거기에 재활용 소재, 제조 공정 변화, '싼 게 아니라 가치가 높은 것'이라는 화법까지 애플이 가격 싸움이 아니라 체감 가치 싸움으로 판을 바꾸려는 겁니다. 메모리 확대, AI 성능, A18 Pro 채택 이유까지 따라가 보면, 온디바이스 AI 시대의 진입장벽을 낮추면서도 그걸 별도 기능이 아니라 제품 자체에 녹여낸 전략이 보여요. 인터뷰 답변 너머에 숨은 계산까지, 하나하나 뜯어봅니다.



(기획 : 하현종, 촬영 : 유세훈, 편집 : 유세훈, 채현서 , 디자인 CG : 김태화, 조연출 : 김려원 천세연 양기창 인턴 오태현 인턴, 연출 : 박경흠, 음악 : 김지원)