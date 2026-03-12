무안공항 제주항공 참사 재조사서 유해 24점 추가 발견

▲ 지난달 12일 무안국제공항에서 공항 관계자들이 참사 사고기 잔해를 옮기고 있다.

무안공항 제주항공 여객기 참사 잔해 재조사 과정에서 희생자로 추정되는 유해가 추가로 발견됐습니다.12·29 무안공항 제주항공 참사 유가족협의회는 국토교통부와 항공철도사고조사위원회(항철위), 전남경찰청 과학수사대가 합동으로 진행 중인 여객기 잔해 재조사 현장에서 오늘(12일) 희생자로 추정되는 유해 24점이 발견됐다고 밝혔습니다.발견된 유해 가운데 가장 큰 것은 약 14㎝ 규모로 파악됐습니다.이 가운데 1점은 기체 오른쪽 날개에서 발견됐습니다.6점은 지난 1월 국회 국정조사특별위원회(국조특위) 현장 방문 직전 항공철도사고조사위원회가 수거한 잔해 포대에서 나온 것으로 확인됐습니다.나머지는 참사 초기 수습한 잔해에서 나온 것으로 파악됐습니다.지난달 시작된 재조사 과정에서 오늘(12일)까지 발견된 유해는 모두 33점입니다.이 가운데 9점은 국립과학수사연구원 DNA 감식 결과 희생자 7명의 것으로 확인됐습니다.유가족들은 장기간 방치된 잔해 속에서 유해가 뒤늦게 발견되고 있다며 강하게 반발하고 있습니다.특히 오늘 발견된 유해 상당수가 항철위가 국조특위 현장 방문 직전 수거한 포대에서 나온 점을 들어 조사 당국의 부실 대응을 비판했습니다.김유진 유가족협의회 대표는 "항철위가 국조특위 현장 조사 당시 혹시 유해가 발견될 것을 우려해 현장에 남은 잔해를 서둘러 치워놓은 정황이 나왔다"며 "1년이 넘도록 유해가 방치돼 있었다는 점에서 분노와 허탈함을 느낀다"고 말했습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)