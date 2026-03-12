선발 김진욱 호투·윤동희 2타점 결승타…롯데, kt 격파

▲ kt전 2타점 역전 적시타의 주인공 롯데 윤동희

프로야구 롯데 자이언츠가 전력 약화 우려를 불식하고 시범경기 첫판에서 승리했습니다.롯데는 12일 부산 사직구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 시범경기 kt wiz와 홈경기에서 마운드의 힘을 앞세워 4대 3으로 승리했습니다.롯데는 지난달 타이완 전지훈련 도중 김동혁(외야수), 나승엽, 고승민, 김세민(이상 내야수) 4명의 선수가 도박장에 출입했다가 KBO 사무국으로부터 징계받았습니다.여러 번 출입이 확인된 김동혁은 50경기, 나머지 3명은 30경기 출장 정지 처분을 받았습니다.가라앉은 분위기에서 시즌을 준비했던 롯데는 시범경기 첫 경기를 승리로 장식하고 반전의 발판을 마련했습니다.롯데는 1회 선발 김진욱이 원아웃 kt 이적생 김현수와 새 외국인 타자 샘 힐리어드에게 연속 2루타를 맞고 선제 실점 했습니다.kt 선발 주권에게 3회까지 한 점도 내지 못하고 묶였던 롯데는 5회 공격에서 경기를 뒤집었습니다.원아웃 만루에서 전준우의 밀어내기 볼넷과 윤동희의 2타점 적시타로 3대 1을 만들었습니다.7회에는 전준우 자리에 들어간 장두성이 적시타를 때려 4대 1로 점수를 벌렸습니다.kt는 9회 마지막 공격에서 롯데 윤성빈을 상대로 투아웃 1루에서 류현인의 우중간 1타점 3루타와 폭투를 묶어 한 점 차까지 따라갔습니다.그러나 조대현이 투아웃 2루에서 내야 땅볼로 아웃돼 더 따라가지 못했습니다.롯데 선발 김진욱은 4⅔이닝 3피안타 1볼넷 3탈삼진 1실점으로 호투해 정규시즌 희망을 키웠습니다.지난 시즌 중 부상으로 이탈했던 왼팔 투수 홍민기도 1⅓이닝 무실점으로 잘 던졌고, 정철원은 1이닝 무실점으로 홀드를 챙겼습니다.(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)