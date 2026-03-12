전 용산서장 "대통령실 이전 없었으면 이태원참사 없었을 것"

▲ 12일 서울 중구 은행회관에서 열린 10·29 이태원참사 진상 규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회 청문회에서 유가족들이 피해자 진술을 들으며 눈물을 흘리고 있다.

2022년 이태원 참사 당시 서울 용산의 치안을 책임졌던 이임재 전 서울 용산경찰서장이 "용산으로 대통령실을 이전하지 않았다면 이런 참담한 사고가 나올 가능성이 적지 않았을까 생각한다"고 밝혔습니다.이 전 서장은 오늘(12일) 오후 서울 중구 은행회관에서 열린 10·29 이태원 참사 진상 규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)의 청문회 증인으로 출석해 "100%는 아니지만 그럴 가능성이 굉장히 낮다고 생각한다"며 이같이 말했습니다.이 전 서장은 "당시 (핼러윈에) 대비를 하는 과정에서 대통령실로 많이 분산 배치가 됐다"며 "용산서 직원들이 대통령실 이전에 따라 피로가 누적된 상태에서 대응 능력에 저하가 있었다"고 설명했습니다.그러면서 "책임 회피 차원은 아니지만 제가 할 수 있는 여건에 한계가 많았다"고 덧붙였습니다.대통령실의 용산 이전은 2022년 5월 이뤄졌습니다.역시 증인으로 출석한 윤희근 전 경찰청장은 "당시 경찰청장으로서 일련의 상황에 대한 종합적·도의적 책임을 느끼고 있다"며 유족에게 사과했습니다.윤 전 청장은 참사 당일 경비 공백이 있었던 것이 맞느냐는 질문에 "맞다. 위험이 인지되거나 예견됐다면 상응해서 경비가 배치됐어야 했다"고 답했습니다.또, 핼러윈 파티에는 주최자가 없는 만큼 경찰이 더 관심을 기울여야 했다는 지적에 "경찰도 일정 부분 책임이 있다"고 했습니다.이번 청문회는 참사 발생 전후 경찰·소방·구청 등의 대비 태세와 대응 과정 문제를 밝히고 책임 소재를 가리기 위해 마련됐습니다.유가족, 피해자, 구조 참여자의 발언을 시작으로 연 이틀간 증인 54명, 참고인 23명에게 묻고 듣습니다.송기춘 특조위원장은 개회사에서 "누군가는 이제 다 밝혀진 것 아니냐고 말할지도 모르겠으나 아직은 그렇지 않다"며 "감춰진 사실을 밝히고 외면된 책임이 없는지 끝까지 확인하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)