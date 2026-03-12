잔해더미 속 방치된 희생자 유해…이 대통령 "책임자, 엄중 문책하라"

이재명 대통령이 오늘(12일) 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 잔해물에서 뒤늦게 유해가 발견된 것과 관련해 사고 초기의 유해 수습 미비 경위를 철저히 조사하고 책임자를 엄중 문책하라고 지시했습니다. 이규연 홍보소통수석은 오늘 오후 춘추관 브리핑을 통해 "이 대통령은 오늘 12·29 여객기 참사 잔해물에 대한 추가 조사 보고를 받았다"며 "이 대통령이 뒤늦게 유해 등이 발견된 데 대해 아직도 비탄에 빠져있는 유가족 분들에게 심심한 유감을 전하고 희생자분들을 애도했다"고 말했습니다.



보고 내용에 따르면 전남경찰청 과학수사대와 국토교통부 항공철도사고조사위원회 등이 지난달 12일부터 진행한 추가 조사 결과 희생자 7명의 유해 9점과 휴대전화 4점을 포함한 유류품 648점, 기체 부품 155점이 새로 발견됐습니다. 이에 대해 이 대통령은 "사고 초기에 유해 수습이 안 된 경위와 이후 1년 넘게 방치된 경위에 대해 철저히 조사하라"고 지시했습니다.



이 대통령은 이어 "이번 사태에 책임 있는 관계자들을 엄중히 문책하라"며 "참사가 발생한 지 15개월이 지났음에도 여전히 진행 중인 사고 조사 역시 철저하고 신속하게 진행하라"고 강조했습니다. 이 수석은 "잔해물 추가 조사는 이달 말까지 진행된다"며 "빈틈없는 조사를 통해 유가족들에 대한 예우를 바로 세우고 재난 대응 책임을 다하도록 하겠다"고 말했습니다. 자세한 내용은, 영상으로 확인하세요.



