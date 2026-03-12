"최소 175명 숨진 이란 학교 폭격, 미 조사 결과 나왔다"

이미지 확대하기

최소 175명의 사망자를 낸 이란 여자초등학교 폭격이 미군의 표적 설정 오류 때문일 수 있다는 예비조사 결과가 나왔습니다.미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 현지 시간 11일 미 당국자들과 조사 관계자들을 인용해 현재 진행 중인 군 예비조사에서 미국이 지난달 28일 이란 초등학교 공격에 대한 책임이 있을 가능성이 크다는 결론이 나왔다고 보도했습니다.조사에 따르면 이번 공격은 미군이 학교 인근의 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군기지를 겨냥하는 과정에서 발생한 표적 설정 오류 때문으로 파악됐습니다.미국 일간 워싱턴포스트(WP)는 취재원 발언을 전하며 폭격 당시 미군이 해당 학교 건물을 공장으로 파악하고 있었다고 보도했습니다.또 다른 취재원은 인근에 무기고가 있었다면서 미국이 실수로 학교를 폭격했는지, 아니면 잘못된 정보 때문에 학교 건물을 무기고로 판단했는지는 알지 못한다고 말했습니다.WP 보도에 따르면 해당 건물은 과거 기지의 일부였습니다.하지만 2015년 담장이 세워지면서 분리됐고 2015년 중반부터 2016년 초 사이 별도 출입구가 추가됐습니다.구글어스 지도에는 2017년부터 야외 운동장이 보입니다.이어 2022년에는 담장이 추가로 설치됐고 이에 따라 현재 의료시설로 쓰이는 구역이 나머지 구역들과 분리됐습니다.이스라엘 정부는 학교 건물 폭격에 이스라엘군이 관여하지 않았다고 밝혔습니다.이스라엘 정부 관계자 2명도 미군이 공격을 실시하기 전에 표적 설정과 관련해 이스라엘군에 교차 점검을 요청하거나 사전에 상의한 적은 없다고 전했습니다.미 중부사령부는 국방정보국(DIA)이 제공한 오래된 데이터를 사용해 공격 좌표를 설정한 것으로 조사됐습니다.또, DIA가 제공한 표적 코드는 학교 건물을 군사 표적으로 분류해 중부사령부에 전달된 것으로 파악됐습니다.NYT는 이번 결과에 오래된 정보가 사용됐는지, 또 검증 절차가 제대로 작동하지 않았는지 등 의문이 남아 있다고 설명했습니다.조사관들은 오래된 정보가 어떻게 중부사령부에 전달됐는지, DIA가 최신 정보를 보유하고 있었는지도 완전히 파악하지 못한 상태입니다.문제의 공습은 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 첫날 오전 이란 남부 호르모즈간주 미나브에 있는 여자초등학교에서 발생했습니다.이란 정부는 수업 중이던 학생과 교사 등 최소 175명이 숨졌다고 발표했습니다.이후 이란은 현장에 떨어진 미사일 파편 사진을 공개했습니다.미국 언론과 전문가들은 해당 파편이 미군 토마호크 미사일 부품으로 보인다고 분석했습니다.NYT는 군사 표적 설정 과정이 여러 기관이 관여하는 매우 복잡한 절차라고 설명했습니다.정보기관이 제공한 데이터를 검증하고 최신 정보로 갱신하는 과정이 필요하다는 겁니다.DIA 표적 정보가 오래됐을 경우 정보당국은 보통 국가지리정보국(NGIA) 영상이나 데이터를 활용해 업데이트합니다.다만 전쟁 초기처럼 급박한 상황에서는 이러한 검증 절차가 제대로 이뤄지지 않는 경우도 있습니다.또, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 전쟁에서 이란 해군을 주요 표적으로 삼아 역내 국제 무역 간섭을 막는 데 주력했습니다.NYT는 DIA가 전통적으로 이란 미사일과 중국, 북한 관련 정보에 집중해 왔다고 지적했습니다.조사관들은 인공지능(AI) 등 신기술 정보 수집 체계가 오류 원인인지도 검토했습니다.하지만 이번 사건은 인적 오류 가능성이 더 큰 것으로 보고 있습니다.NYT는 어린이들로 가득 찬 학교를 공격한 이번 사건이 최근 수십 년간 미국의 가장 참혹한 군사적 실수 가운데 하나로 기록될 것이라고 전했습니다.(SBS 디지털뉴스부)