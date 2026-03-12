'만취해 시속 182㎞ 질주' 가수 남태현에 징역 1년 6개월 구형

▲ 가수 남태현이 지난 2024년 1월 18일 오전 서울 마포구 서부지법에서 열린 필로폰 매수·투약한 혐의 관련 선고기일을 마친 뒤 법원을 나서며 취재진의 질문에 답하고 있다.

음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 아이돌 그룹 '위너' 출신의 남태현(32) 씨에게 징역형이 구형됐습니다.서울서부지법 형사11단독 심리로 열린 오늘(12일) 공판에서 검찰은 도로교통법 위반(음주운전 및 제한속도 위반) 혐의로 기소된 남 씨에게 징역 1년 6개월과 벌금 100만 원을 구형했습니다.검찰은 남 씨가 이미 음주운전 처벌 전력이 있음에도 다시 범죄를 저질렀으며, 특히 사고 당시 마약 투약 혐의로 인한 집행유예 기간이었다는 점을 들어 죄질이 매우 불량하다고 지적했습니다.남 씨는 지난해 4월 27일 서울 강변북로 동작대교 인근에서 면허 취소 수준인 혈중알코올농도 0.122% 상태로 운전하다 중앙분리대를 들이받은 혐의를 받고 있습니다.당시 남 씨는 제한 속도인 시속 80km를 훨씬 초과한 182km로 주행했던 것으로 드러났습니다.최후변론에서 남 씨는 "무엇인가를 만들어내고 표현해내야 한다는 압박 속에서 미성숙함과 부족함, 어리석음을 감정적 표현, 영감, 우울로 포장해왔다"며 "되돌아보니 결국 핑계였다는 사실을 뒤늦게 깨달았다"고 했습니다.이어 "과거의 행동이 용납될 수 없다는 사실을 안다"며 "다시는 같은 일이 반복되지 않도록 저라는 사람을 바꾸겠다"고 말했습니다.앞서 남 씨는 2024년 1월 마약 투약 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받은 바 있으며, 이번 음주 사고는 그 집행유예 기간 중에 발생했습니다.또한 남 씨는 2023년 3월 강남구의 한 주택가에서 술을 마신 채 7∼8ｍ가량을 운전하다 적발되기도 했습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)