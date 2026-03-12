이 대통령 "추경, 최대한 신속하게…민생 위기를 대전환 기회로"

▲ 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "위기일수록 민생회복과 경제 회복이 뒷걸음치지 않게 재정의 신속한 투입이 필요하다"며, 추가경정예산 신속 편성을 지시했습니다.이 대통령은 오늘(12일), 청와대에서 주재한 수석·보좌관회의에서 최근 중동 지역 위기 영향을 받고 있는 경제 상황을 언급하며, "결국 추경을 하지 않을 수가 없는데 추경 편성도 최대한 신속하게 해 주시길 바란다"고 말했습니다.그러면서, "추경 편성하기로 결정하고 나면 한 두 달씩 걸리는 게 기존의 관행인 것 같다"고 지적하며, 밤을 새서라도 빠르게 진행해야 한다고 강조했습니다.이 대통령은 이 과정에서 김용범 정책실장에게 "밤을 새서라도, 주말이 어딨는가"라고 말하기도 했습니다.이 대통령은 "당면한 민생 경제 위기를 극복하는, 국가 대전환의 새로운 기회로 삼는 지혜가 필요하다"며, "중동발 위기를 통해서 우리 사회 곳곳에 쌓여 있는 불공정하고 불합리한 각종 탈법·편법을 바로잡을 필요성이 다시 한 번 확인되고 있다"고도 강조했습니다.이어 "비정상의 정상화에 대한 국민적 열망이 높은 지금이야말로 대전환의 속도를 내고 실제 성과를 낼 수 있는 기회"라며, "에너지 수급 통로의 다변화, 불합리한 유류 시장 개혁, 자본시장 투명성 강화를 비롯해 재생에너지 중심으로의 신속한 전환 등에 박차를 가해야 한다. 석유화학 구조 개편 등 핵심 산업 개혁도 이어가야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)