이 대통령 "추경, 최대한 신속하게…민생 위기를 대전환 기회로"

▲ 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.
이재명 대통령이 "위기일수록 민생회복과 경제 회복이 뒷걸음치지 않게 재정의 신속한 투입이 필요하다"며, 추가경정예산 신속 편성을 지시했습니다.
이 대통령은 오늘(12일), 청와대에서 주재한 수석·보좌관회의에서 최근 중동 지역 위기 영향을 받고 있는 경제 상황을 언급하며, "결국 추경을 하지 않을 수가 없는데 추경 편성도 최대한 신속하게 해 주시길 바란다"고 말했습니다.
그러면서, "추경 편성하기로 결정하고 나면 한 두 달씩 걸리는 게 기존의 관행인 것 같다"고 지적하며, 밤을 새서라도 빠르게 진행해야 한다고 강조했습니다.
이 대통령은 이 과정에서 김용범 정책실장에게 "밤을 새서라도, 주말이 어딨는가"라고 말하기도 했습니다.
이 대통령은 "당면한 민생 경제 위기를 극복하는, 국가 대전환의 새로운 기회로 삼는 지혜가 필요하다"며, "중동발 위기를 통해서 우리 사회 곳곳에 쌓여 있는 불공정하고 불합리한 각종 탈법·편법을 바로잡을 필요성이 다시 한 번 확인되고 있다"고도 강조했습니다.
이어 "비정상의 정상화에 대한 국민적 열망이 높은 지금이야말로 대전환의 속도를 내고 실제 성과를 낼 수 있는 기회"라며, "에너지 수급 통로의 다변화, 불합리한 유류 시장 개혁, 자본시장 투명성 강화를 비롯해 재생에너지 중심으로의 신속한 전환 등에 박차를 가해야 한다. 석유화학 구조 개편 등 핵심 산업 개혁도 이어가야 한다"고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
