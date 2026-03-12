뉴스
[자막뉴스] "오늘따라 공이 잘 안 맞네?" 몰래 '마약 음료' 먹이며 내기 골프

신정은 기자
작성 2026.03.12 15:32
스크린 골프장에서 골프를 치던 남성이 잠시 밖으로 나가자마자 다른 남성이 밖으로 나간 남성이 마시던 음료수 뚜껑을 열고 황급히 무언가를 털어넣습니다.

다시 뚜껑을 닫고 아무 일 없었던 척하더니 이내 뚜껑이 제대로 닫혔는지 한 번 더 확인까지 나섭니다.

수도권 일대 스크린 골프장에서 내기 게임을 하면서 음료에 향정신성의약품을 타 집중력을 떨어뜨리는 수법 등으로 승부를 조작한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.

이들은 몰래 음료에 향정신성의약품을 타거나 약물을 탄 컵으로 바꿔치기하는 수법으로 2024년 12월부터 약 석 달 동안 10차례에 걸쳐 7400여만 원을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다.

이들은 또 USB 수신기를 컴퓨터에 미리 설치해 상대방이 공을 치며 한눈을 판 사이 스크린 방향을 조작하며 방해한 혐의도 있습니다.

주로 골프 동호인 모임이나 단골 골프장에서 만난 재력 있어 보이는 피해자들을 노렸는데, 내기 골프를 하다 몸에 힘이 빠지는 등 이상 증세를 느낀 피해자가 경찰에 신고하면서 범행이 드러났습니다.

경찰은 피해자가 촬영한 현장 영상과 수사 과정에서 확보한 증거들을 토대로 자백을 이끌어 내 혐의를 입증했습니다.

일당 가운데 2명은 이전에도 유사한 수법으로 처벌받은 전력이 있었던 것으로 조사됐습니다.

경찰은 사기·마약류관리법 위반 혐의로 2명을 구속하고 나머지 일당 7명은 불구속 송치했습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
