경찰 '강서구청장 보궐선거 개입' 의혹 김규현 전 국정원장 소환

▲ 지난 2023년 서울 강서구청장 보궐선거에 영향을 미치려 한 혐의(직권남용 등)를 받는 김규현 전 국정원장이 12일 서울 마포구 서울경찰청 반부패수사대로 출석하고 있다.

2023년 서울 강서구청장 보궐선거에 영향을 미치려 한 혐의를 받는 김규현 전 국가정보원장이 경찰에 조사를 받고 있습니다.서울경찰청 반부패수사대는 오늘(12일) 김 전 원장을 직권남용과 공직선거법 위반 피의자 신분으로 마포청사로 소환했습니다.오전 9시 19분 마스크를 쓰고 도착한 김 전 원장은 '어떤 점 위주로 소명할 것이냐'는 등의 질문에 아무런 답변 조사실로 들어갔습니다.경찰은 김 전 원장이 지난 강서구청장 보궐선거 본 투표를 하루 앞둔 2023년 10월 10일 '중앙선거관리위원회 투개표 시스템에 해킹 취약점이 다수 발견됐다'는 허위 발표를 지시한 것으로 의심하고 있습니다.음모론에 그쳤던 '부정선거론'을 공식화해 투표율을 떨어뜨리고, 당시 여당인 국민의힘에 유리한 결과가 나오도록 유도하려는 의도가 있었는지 확인하고 있습니다.고발인인 민주당 박선원 의원은 이 과정에서 '선관위 보안에 문제를 찾지 못했다'는 1차 보고를 김 원장 등의 주도로 '해킹이 가능하다'는 정반대 결론으로 바꾼 정황이 있다고 주장하고 있습니다.지난해 10월, 박 의원의 고발을 접수한 경찰은 김 전 원장을 출국금지 하는 한편, 1월 초 국정원으로부터 당시 자료를 임의제출 받아 분석해왔습니다.(사진=연합뉴스)