가수 김완선 미등록 기획사 운영 혐의로 검찰 송치

▲ 김완선

가수 김완선 씨가 미등록 기획사를 운영한 혐의로 검찰에 넘겨졌습니다.경기 용인동부경찰서는 대중문화예술산업발전법 위반 혐의로 김 씨와 그의 기획사 법인을 검찰에 송치했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.김 씨는 2020년 1인 기획사를 설립해 운영하면서 담당 부처에 대중문화예술기획업 등록 절차를 밟지 않은 혐의를 받고 있습니다.관련법은 기획사 등 대중문화예술기획업을 하려는 사람은 문화체육관광부 장관에게 등록해야 한다고 규정하고 있습니다.미등록할 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.김 씨는 앞서 한 시민으로부터 "김 씨의 기획사가 당국에 등록 의무를 지키지 않는 등 관련법을 위반한 의혹이 있다"며 고발당했습니다.경찰 관계자는 "수사 후 혐의가 인정된다고 판단돼 이달 초 송치한 사건"이라고 했습니다.최근 유명 연예인들의 1인 기획사 혹은 가족법인 등을 둘러싼 논란이 이어지고 있습니다.앞서 경찰은 가수 씨엘, 배우 강동원의 소속사 대표, 가수 성시경의 누나, 배우 이하늬 등을 미등록 기획사 운영 혐의로 잇달아 검찰에 넘겼습니다.(사진=tvN 제공, 연합뉴스)