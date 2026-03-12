수원 팔달산에 불 지른 40대 체포…"화성 문화재 피해는 없어"

▲ 화재현장

오늘(12일) 오전 11시 10분 경기도 수원시 팔달구 팔달산 일대 팔달공원에서 방화로 인한 화재가 발생해 1시간여 만에 진화됐습니다.인명 피해는 없었습니다.소방당국은 "누가 불을 지른 것 같다"는 경찰의 공동대응 요청을 받고 장비 25대와 인력 75명을 동원한 진화 작업에 나섰습니다.아울러 소방 헬기와 산림청 헬기, 지자체 헬기까지 총 4대의 헬기도 투입해 낮 12시 32분 화재 진압을 완료했습니다.불은 서장대 등산로 입구, 중앙도서관 인근, 팔달산 정상 인근, 팔달약수터 인근 등 4개 지점을 태운 것으로 전해졌습니다.세계문화유산인 수원 화성(華城)과 국가사적인 행궁 등 문화재 피해는 없다고 경찰은 전했습니다.경찰은 오전 11시 48분 화재 현장 인근에서 방화 용의자인 40대 남성 A 씨를 긴급체포했습니다.A 씨는 체포 당시 라이터 2개를 소지한 상태였다고 경찰은 전했습니다.경찰은 A 씨가 팔달산 일대 7개 지점을 돌아다니며 불을 지른 것으로 보고 있습니다.경찰은 우선 일반물건방화 혐의를 적용해 조사하고, 추가 혐의 적용에 관해 살펴볼 계획입니다.경찰 관계자는 "범인이 어떻게 불을 질렀는지에 대해서는 아직 조사 전"이라며 "추후 범행 동기를 포함한 사건 경위를 캐물을 방침"이라고 했습니다.소방당국은 진화 작업을 마무리함에 따라 피해 규모 등을 파악할 예정입니다.수원시는 이번 화재가 발생한 직후 안전 안내문자를 통해 "금일 팔달산 산불 발생. 인근 주민과 등산객은 안전사고에 주의해 달라"고 알렸습니다.(사진=경기소방 제공, 연합뉴스)