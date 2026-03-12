뉴스
이준석 "한동훈과 정치 수단·방식 달라 함께 하기 어려워" [인터뷰]

[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이준석 개혁신당 대표
--------------------------------------------

● 이준석 개혁신당 대표 인터뷰

"주황색은 전 세계적으로 제3지대 정당의 상징"
"개혁신당, 이성에 의존한 개혁보수성 정당"
"사표 방지 심리 못 버리면 선거 안 바뀌어"
"국힘, 이준석은 필요없다며 이준석 표는 탐 내" 
"오세훈의 현재 어려움은 없는 집에서 싸우는 탓"
"정당은 마음 맞는 사람들끼리 해야"
"오세훈과는 비슷한 점 있지만 한동훈과는 차이 있어"
"한동훈은 선악을 가리는 정치…성향 달라"
"'공소 취소 거래설'은 김어준의 진영 내 인정받기 투쟁" 

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

