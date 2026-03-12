이준석 "한동훈과 정치 수단·방식 달라 함께 하기 어려워" [인터뷰]

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 이준석 개혁신당 대표

● 이준석 개혁신당 대표 인터뷰



"주황색은 전 세계적으로 제3지대 정당의 상징"

"개혁신당, 이성에 의존한 개혁보수성 정당"

"사표 방지 심리 못 버리면 선거 안 바뀌어"

"국힘, 이준석은 필요없다며 이준석 표는 탐 내"

"오세훈의 현재 어려움은 없는 집에서 싸우는 탓"

"정당은 마음 맞는 사람들끼리 해야"

"오세훈과는 비슷한 점 있지만 한동훈과는 차이 있어"

"한동훈은 선악을 가리는 정치…성향 달라"

"'공소 취소 거래설'은 김어준의 진영 내 인정받기 투쟁"



