[성민종합정치] 칼 빼든 정청래 "강력 대응"…이 대통령 입장 밝힐까?

SBS 뉴스
작성 2026.03.12 15:27 수정 2026.03.12 15:35 조회수
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
--------------------------------------------

● '공소 취소 거래설' 후폭풍~● "황당한 음모론" 격앙

성한용/한겨레 선임기자
"취재원 말 그대로 옮기는 게 기자 아냐…물증 찾아야"
"편집국장이었다면 보도 미루고 확인했을 것" 
"민주, 현실적으로 '강력 대응' 방안 없어"
"'거래설' 논란, 민주 스스로 자초한 측면 있어"

허민/문화일보 전임기자
"민주, 공소 취소 거래설 그대로 넘어가기 어려워" 
"정성호, 공소 취소 지휘 상상해 본 적도 없다 말해"
"'거래설' 허위로 밝혀지면 김어준도 책임 피하기 어려워"
"김어준, 여권 내 최대 스피커 위치 잃게될 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.