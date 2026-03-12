뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] '성폭행 의혹' 뮤지컬 배우 남경주, 홍익대 부교수 직위해제

김태원 기자
작성 2026.03.12 15:25 조회수
PIP 닫기
홍익대학교가 성폭행 혐의로 검찰에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주 씨를 공연예술학부 부교수직에서 직위해제했다고 밝혔습니다.

홍익대 측은 "징계위원회가 열려 개강 직전 직위해제됐다"며 "남 씨의 수업은 다른 교수가 진행 중"이라고 전했습니다.

앞서 서울 방배경찰서는 위력에 의한 간음 혐의로 수사 중이던 남 씨를 지난달 검찰에 넘겼습니다.

남 씨는 지난해 서울 모처에서 여성을 성폭행한 혐의를 받고 있습니다.

남 씨는 범행을 부인한 것으로 알려졌는데, 경찰은 수사 결과 혐의가 인정된다고 판단해 송치했습니다.

현재 남 씨의 SNS 계정은 폐쇄된 상태입니다.

남 씨는 1세대 뮤지컬 배우로 1994년 뮤지컬 '포기와 베스'로 데뷔해 이후 '맘마미아', '시카고' 등 굵직한 작품의 주연을 맡으며 40년 넘게 무대에 올랐습니다.

이후 지난 2014년 교단에 선 남 씨는 2018년부터 홍익대 공연예술학부 전임교원에 임용됐습니다.

남 씨는 지난 2002년, 음주운전 단속에 적발돼 면허가 취소됐고 이후 2번에 걸쳐 무면허 운전이 적발돼 논란이 되기도 했습니다.

(취재: 김태원, 영상편집: 서병욱, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지