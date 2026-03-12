뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[D리포트] 애끓는 재한 이란인들 "가족 생사도 모르는 상황"

제희원 기자
작성 2026.03.12 15:11 조회수
PIP 닫기
6년 전 박사 과정을 위해 한국에 온 뉴샤 씨는 이란 정부 규탄 시위에 참여하러 가던 길에 전쟁 발발 소식을 들었습니다.

독재의 종식은 반갑지만, 포성 속에 남아 있을 가족과 이웃들을 생각하면 마음이 한없이 무겁습니다.

[뉴샤/한국 거주 이란인 : 처음에는 혼란스럽고 좀 무섭기도 하고 미국 쪽에도 계속 도움을 요청했는데 결국에는 전쟁이잖아요.]

공습과 동시에 이란 내 인터넷 등이 전면 차단되면서 가족의 생사도 알지 못합니다.

[뉴샤/한국 거주 이란인 : 전쟁 시작했을 때부터 인터넷이 차단돼버렸어요. 가족이든 친구든 다 어떻게 지내고 있는지 어디에 있는지도 모르는 상황이에요.]

47년 전 이란에서 한국으로 건너와 이란 정부의 인권 탄압을 비판해 온 박씨마 목사는 평화 시위에 나선 아이들까지 유혈 진압한 이란 정부의 몰락이 당연한 수순이라고 말합니다.

[박씨마/목사 : 이란에 부모들이 있고 형제자매가 있고 가족들이 있으니까 다들 걱정하죠. 아픔을 겪더라도 이 악몽으로부터 벗어나야 되는 것이라고 생각하죠.]

재한 이란인들 사이에서는 민간인 피해가 발생하는 전쟁에 대한 우려의 목소리도 높습니다.

[코메일 소헤일리/영화감독 : 군사기지를 겨냥한다고 하지만, 늘 민간인 희생을 동반합니다. 폭탄이 우리에게 극적으로 평화나 민주주의를 가져다줄 것이라고 믿는 것은 매우 순진한 생각입니다.]

폭격과 혼란 속에서도, 이란인들이 희망을 놓지 않고 있다는 사실을 기억해 달라고 말했습니다.

[코메일 소헤일리/영화감독 : 이란 사람들은 친절하고 따뜻하며 그저 평범한 삶을 살고 싶어 합니다. 가장 어두운 밤이지만, 그다음 날부터는 해가 점점 길어집니다.]

(취재 : 제희원, 영상취재 : 주용진, 영상편집 : 박나영, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
제희원 기자 사진
제희원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지