뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "부서 회식 때 화장실에 몰카" 적발된 장학관, 소지품 검사하니 '충격'

신정은 기자
작성 2026.03.12 14:19 조회수
PIP 닫기
부서 송별회를 한 식당의 공용 화장실에 소형 카메라를 몰래 설치한 혐의로 입건된 충북교육청 장학관이 경찰 조사에서 여러 차례 범행을 저질렀다고 시인한 것으로 알려졌습니다.

지난달 25일 부서 송별회를 위해 방문한 충북 청주의 한 식당 공용 화장실에 카메라를 설치해 손님들의 몸을 촬영한 혐의로 장학관 A 씨가 불구속 입건됐습니다.

A 씨는 화장실에서 라이터 모양의 카메라를 발견한 한 손님의 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범 체포됐습니다.

이 손님은 당시 발견한 카메라를 밖으로 직접 갖고 나와 경찰에 신고했습니다.

경찰은 A 씨를 체포해 소지품 검사를 하던 중 자동차 열쇠 모양 등 소형 카메라 3대를 추가로 확인해 임의제출 받았습니다.

식당 내부 CCTV에는 경찰이 출동하자 A 씨가 화장실에 들어가는 모습이 담겨 있는데, 경찰은 A 씨가 적발된 카메라 말고도 카메라를 추가로 더 설치했고, 어수선한 틈을 타 이 카메라를 회수한 것은 아닌지 의심하고 있습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 업무 스트레스 때문에 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

경찰은 A 씨가 갖고 있던 카메라들을 포렌식해 범행에 사용되었는지 확인하고 있습니다.

충북교육청은 A 씨의 직위를 해제하고 경찰 수사 결과와 별개로 최고 수준의 징계를 내리겠다고 밝혔습니다.

*해당 콘텐츠는 AI 오디오로 제작됐습니다.

(취재 : 신정은, 영상취재 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지